SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 25 Eylül–1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyecilik Haftası münasebetiyle İtfaiye Dairesi Başkanı Vedat Selamet ve beraberindeki itfaiye mensuplarını makamında ağırladı.

İtfaiye teşkilatının özverili, disiplinli ve başarılı çalışmalarını takdir eden Başkan Alemdar, tüm teşkilatın yaptığı işi sadece görev bilinciyle değil, aynı zamanda fedakârlıkla yerine getirdiğini ifade etti.

İTFAİYE TEŞKİLATIMIZA GÜVENİYORUZ

İtfaiye teşkilatının ‘İtfaiye Haftasını’ kutlayan Başkan Yusuf Alemdar, “İtfaiye teşkilatımız, deprem, sel ve yangın gibi afetlerde gösterdiği üstün başarılarla yalnızca şehrimizde değil, tüm Türkiye’de takdir topluyor.

Bugüne kadar şehrimizde gösterdiğiniz özverili ve fedakâr çalışmalarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Gözümüz arkada değil çünkü disiplinli, donanımlı ve güven veren bir teşkilata sahibiz. Bu güven hem bizleri hem de vatandaşlarımızı rahatlatıyor” dedi.

EMEK, CESARET VE KARARLILIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR

Başkan Alemdar ayrıca yaz aylarında yaşanan büyük orman yangınları sırasında gösterilen çabaları bizzat gördüğünü belirterek, “Yaz aylarında yaşadığımız büyük orman yangınlarında da sizlerin nasıl fedakârca mücadele ettiğinize bizzat şahit oldum.

Zor günleri el birliğiyle atlattık. Bu süreçte gösterdiğiniz emek, cesaret ve kararlılık için hepinize yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

7/24 HAZIRIZ

İtfaiye Dairesi Başkanı Vedat Selamet ise teşkilat bünyesindeki tüm itfaiye erlerinin disiplinli, fedakar ve özverili çalışmasının devam edeceğini belirterek olası afetlere karşı vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için 7/24 hazır olduklarını kaydetti.