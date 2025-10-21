Şehrin ulaşım ağını güçlendiren Büyükşehir Belediyesi, Arifiye Fatih Mahallesi'nde yer alan Osmangazi Caddesi'ni 2 bin 500 ton sıcak asfaltla yeniliyor. Çalışmalar tamamlandığında cadde, tek şeritten çift şeride çıkarılarak daha rahat bir ulaşım deneyimi sunacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, plan ve program dahilinde sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarına Arifiye'de devam ediyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri, Arifiye Fatih Mahallesi'nde bulunan Osmangazi Caddesi'nde asfalt serim çalışmalarını başlattı.

ÇİFT GİDİŞ-ÇİFT GELİŞ

Sakarya Sebze ve Meyve Hali ile ilçe merkezine ulaşımda önemli bir güzergâh olan caddede, altyapı yatırımları SASKİ tarafından tamamlanmıştı.

İlk etap çalışmaları Arifiye Belediyesi ile iş birliği içinde tamamlanan yolun ikinci etabında YOLBAK ekipleri 700 metrelik alanda sıcak asfalt serimine başladı. Ayrıca caddenin ulaşımı bu çalışmayla birlikte konforlu hale taşınacak.

Toplamda 2 bin 500 ton sıcak asfalt kullanılacak çalışmaların ardından güzergâh, gidiş-geliş olarak hizmet verecek. Modern ve konforlu hale getirilecek cadde, bölge trafiğini de önemli ölçüde rahatlatacak.