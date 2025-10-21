Türkiye'nin en köklü sinema buluşmasında geri sayım başladı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'da gösterimler, özel programlar ve artık markalaşan FİLM FORUM ile sinemaseverlere dopdolu bir program sunan 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin biletleri; 21 Ekim saat 15:00'ten itibaren Biletix'in online satış kanallarında, 22 Ekim saat 10:00'dan itibaren ise Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) festival gişelerinde satışta olacak.

Yerli ve yabancı toplam 108 filmin yer aldığı festivalde 79 film, Türkiye'de ilk gösterimini yaparken Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması bölümünde de 10 film ilk kez izleyici karşısına çıkacak. 62. Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali gösterimleri; Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos ve Perge salonları ile AKM Açık Hava'da, Paribu Cineverse MarkAntalya 3 ve 4'üncü salonlarda gerçekleştirilecek.

Festival bilet fiyatları bu yıl da sinemayla kitleleri daha fazla buluşturabilmek adına tam 20 TL, öğrenci 10 TL olarak belirlendi.

62. Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali programına www.antalyaff.com adresinden ulaşılabilir.