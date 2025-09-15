Sakarya Arifiye’de yapımı süren Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi projeleri 340 metrelik olimpik yüzme havuzu, kitap kafe, güzel sanatlar ve müzik atölyeleri, akıl ve zekâ oyunları bölümünün yanı sıra inovasyon merkeziyle gençleri heyecanlandırıyor. Tamamlandığında bölgenin göz bebeği olması beklenen proje hızla yükseliyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin spor altyapısını geliştirmek için başlattığı tesisleşme hamleleri, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katıldığı toplu temel atma töreni ile başlatılmıştı.

Gençlerin ve çocukların sporla büyümesi, kötü alışkanlıklardan kurtulmaları ve fiziksel olarak sağlıklı gelişmeleri için şehrin dört bir yanında spor alanları hayata geçiriliyor.

Spor yatırımlarından biri de Arifiye ilçesinde Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi olarak açıklanmıştı. Başkan Yusuf Alemdar’ın talimatıyla süratle başlayan projede altyapı ve temel işlemleri bitti, tesis hızla yükselmeye başladı.

Proje tamamlandığında bölgedeki binlerce genç sporla gelişip, büyüyecek, bu disiplinle geleceğe ilk adımlarını atacak. Gençlere kapılarını açacak bu tesisler kaliteli zamanın adresi olacak.

PROJEDE NELER OLACAK?

Toplam 4 bin metrekare alan üzerinde yükselecek proje iki ayrı yapıdan oluşacak. 340 metrelik yarı olimpik yüzme havuzunda soyunma odaları, idari bölümler ve sosyal alanlar bulunacak.

500 metrekarelik Gençlik Merkezi’nde ise kitap kafe, güzel sanatlar ve müzik atölyeleri, akıl ve zekâ oyunları alanları ile inovasyon merkezi yer alacak.

Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesislerinde yenileme çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, birçok ilçede 10 futbol, 10 basketbol ve voleybol sahası inşa ederken, Serdivan Kazımpaşa’dasporkompleksi, 4 ilçeye kapalı spor salonu ve şehrin muhtelif noktalarındaki spor tesislerini yenileme çalışması olmak üzere onlarca projeyi eş zamanlı yürütüyor.

Fen İşleri Daire Başkanı Murat Mutlu, “Arifiye’de temelini attığımız Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi, sadece bir spor tesisi olmanın ötesine geçecek. İçerisinde sanat ve müzik atölyeleri, akıl oyunları alanı ve inovasyon merkeziyle gençlerimizin hem zihinsel hem de sosyal gelişimlerine katkı sunacak bir merkez olarak tasarlandı. Bu proje ile gençlerimizin kendilerini keşfedecekleri, yeteneklerini geliştirecekleri, sağlıklı bireyler olarak yetişecekleri bir alan oluşturuyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’ın her zaman ifade ettiği gibi gençliğe yatırımın, geleceğe yatırımdır. Bu anlayışla eğitimden sanata, spordan teknolojiye her alanda gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.