Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ilçe ziyaretleri kapsamında Arifiye'de devam eden projeleri yerinde inceledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bölgede yaşayan binlerce gencin merakla beklediği ve süratle yükselen 3 ayrı projenin çalışmalarını yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı.

Hanlı Mahallesi'nde devam eden Futbol-Basketbol-Voleybol Sahaları ile Arifiye Gençlik Merkezi ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun son durumunu yerinde gören Alemdar, çalışmaların süratle tamamlanacağını ve gençlerin bu alanlarda güvenli, verimli bir spor deneyimi yaşayacağını söyledi.

Başkan Alemdar'a Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Yeşilyurt, MHP İlçe Başkanı İbrahim Sert, meclis üyeleri, vatandaşlar ve çocuklar eşlik etti. Alemdar, 'Arifiye'de inşaat çalışmalarında sona geldiğimiz futbol sahası, basketbol sahası, Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu projemizde incelemelerde bulunduk. Şehrimizin her köşesinde sporun ve sosyal yaşamın güçlenmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu tesisler tamamlandığında, gençlerimiz güvenli ve modern alanlarda spor yapma imkânına kavuşacak' dedi.

Gençlerin heyecanının ve desteğinin projelerin öneminin en büyük göstergesi olduğunu hatırlatan Alemdar şöyle dedi: 'Saha ziyaretlerimiz sırasında hemşehrilerimizle ve evlatlarımızla bir araya gelmek, yapılan çalışmaların önemini bir kez daha gösterdi. Onların heyecanı ve desteği enerjimizi artıyor. Bu yatırımlar sadece bugünün değil, gelecek nesillerimizin de sosyal ve sportif gelişimine katkı sağlayacak. Projelerimizde son aşamaya geldik. İnşallah en kısa zamanda tamamlayarak ilçemizin sosyal dokusunu değiştireceğiz'

4 bin metrekare üzerine kurulan Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu, bölgede yaşayan binlerce genç için sosyal yaşamın merkezi olacak. Alemdar'ın her fırsatta hatırlattığı 'tesisleşme' hamlelerinden biri olan bu komplekste nice başarılı sporcular yetişecek.

Öte yandan Hanlı'da sona gelinen futbol ve basketbol sahaları renkli, farklı görüntüsüyle Sakarya'ya yepyeni bir konseptin ilk örnekleri oldu.