BURSA (İGFA) - Bursa Sivil Toplum Derneği (SİVİLAY), 'Bursa için üretmek' ve 'yaşanabilir kent bilinciyle gelişmek' hedefiyle düzenlenen Olağan Genel Kurulunu Nilüfer Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirdi.

Kurucu üyelerden Binay Kazan'ın divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, Sibel Bağcı Uzun başkanlığındaki yeni yönetim kurulu oybirliğiyle seçildi.

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan SİVİLAY önceki dönem başkanı Okan Aras, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı tüm yönetim kurulu üyelerine ve gönüllülere teşekkür etti. Aras, derneğin kuruluş felsefesinde yer alan 'siyaset üstü örgütlenme modeli'ne dikkat çekerek,'Sivil toplum örgütlenmesinde 20 yılı geride bırakan SİVİLAY, Bursa'nın ortak aklı olma misyonuyla çalışıyor. Bu süreçte kentimizin gelişimi için gönülden emek veren herkese teşekkür ediyorum. Yeni dönemde çok daha aktif, üretken ve kapsayıcı bir yönetim kurulunun görev yapacağına inanıyorum' diyerek, yeni yönetime başarı dileklerinde bulundu

'BURSA İÇİN ÜRETMEYEVE GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

2025-2028 dönemi başkanlığına seçilen Sibel Bağcı Uzun, üyelerin desteğine teşekkür ederek, bayrağı daha yükseğe taşıyacaklarını söyledi.

SİVİLAY'ın gönüllülük esasına dayanan yapısıyla, 'Bursa için alan değil, verenlerin buluştuğu bir dernek' olma anlayışı yeni dönemde de devam edeceğinin altını çizerek, 'Tüzüğümüzde de yer alan 'Bursa için üretmek, Bursa'nın yaşanabilir kent ve kentlilik bilinciyle gelişmesine çalışmak' amacını merkezimize aldık.Yeni dönemde de bilgilendirme, eğitim ve farkındalık projeleriyle kentin sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimine katkı sunmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki süreçte ekip arkadaşlarımız ve konusunda uzman üyelerimizle birlikte, Bursa'nın geleceğine katkı sunacak pozitif değerleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz' dedi.

Sibel Bağcı Uzun başkanlığındaki 2025-2028 Dönemi Yönetim Kurulu Dilek Göral Kemankaş, Özcan Yazıcı, Can Başaran, Özkan İrman, Zafer Opsar ve Esat Kaplan'dan oluşrken; Nedret Bayramoğlu, Erol Yılmazer ve Okan Aras denetleme kurulu üyesi oldu.

Danışma Kurulu ise Erdem Saker, Mehdi Kamruz, Ceyhun İrgil, Sabri Erdem, Sena Kaleli, Nihat Sapan, İsmail Kemankaş ve Binay Kazan'dan oluştu.