Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanındaki mevcut hizmetleri ile yeni yatırım ve projelerini 'Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Bilgilendirme Toplantısı'nda kamuoyuna tanıttı. Toplantıda yeni sağlık merkezleri, mobil hizmetler ve rehabilitasyon projeleri hakkında bilgi verildi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Bilgilendirme Toplantısı'nda sağlık alanında yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve hayata geçirilmesi planlanan yeni yatırımlar tanıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, İl Sağlık Müdürü Vekili Uzm. Dr. Osman Petek, Gaziantep-Kilis Tabipler Odası Başkanı Kazım Doğan Eroğlu ile kurum temsilcileri ve sağlık çalışanları katıldı.

Toplantıda, özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetler, yaşlı bakım çalışmaları, rehabilitasyon uygulamaları, evde sağlık hizmetleri ve koruyucu sağlık projeleri ele alınırken, İnayet Topçuoğlu Hastanesi, Oya Bahadır Yüksel Psikiyatri Kliniği ve KETEM başta olmak üzere sağlık tesislerinin faaliyetlerine ilişkin veriler paylaşıldı.

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediyecilik anlayışında insan odaklı hizmet anlayışını benimsediklerini belirterek, sağlık ve sosyal hizmetlere önemli kaynak ayırdıklarını söyledi. Şahin, kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesiyle vatandaşlara daha etkin hizmet sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

İl Sağlık Müdürü Vekili Uzm. Dr. Osman Petek ise Gaziantep'in sağlık alanındaki yatırımlarıyla bölgesel bir merkez konumunda bulunduğunu belirterek, kurumlar arası iş birliğinin artırılmasıyla kentin gelecekte Türkiye'nin önemli sağlık üslerinden biri olabileceğini dile getirdi.

Gaziantep-Kilis Tabipler Odası Başkanı Kazım Doğan Eroğlu da çocuklar, yaşlılar ve engelli bireylerin sağlık hizmetlerinde öncelikli gruplar arasında yer aldığını vurgulayarak, bu alanlardaki çalışmaların önemine dikkat çekti.

Toplantıda ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yeni sağlık yatırımları da tanıtıldı. Mobil Sağlık Tırı, Az Görme Rehabilitasyon Merkezi, Hayriye Deniz İleri Yaş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile İşitme Cihazı Yapım, Uygulama ve Odyoloji Merkezi'nin hayata geçirileceği açıklandı. Programın sonunda belediye bünyesinde hizmet veren sağlık araçları protokol üyelerine tanıtılırken, sağlık hizmetlerinin kapsamını genişletmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.