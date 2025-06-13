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Açılış kurdelesini Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Ekşi, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin kesti. Giyim, el nakışı, ahşap süsleme, tablolar ve çeyiz ürünlerinden oluşan eserler, ziyaretçilerden büyük beğeni topladı.

Kent Orkestrası’nın ezgileriyle başlayan sergi, protokol konuşmaları ve Millî Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikaların dağıtımıyla devam etti.

7’den 70’e her yaştan vatandaşı meslek edinme ve sanatsal gelişimle buluşturan SAMEK, 530 kursiyerin 15 farklı branşta ürettiği 300 eseri Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi’nde sergiledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin SAMEK kursları, Akyazı’da düzenlenen yıl sonu sergisiyle yüzlerce kursiyerin el emeği eserlerini beğeniye sundu. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (SAMEK), Akyazı’da yıl sonu sergisiyle sanat ve üretkenlik şöleni yaşattı.