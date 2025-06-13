Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül için duygusal bir başsağlığı mesajı yayımladı.ANKARA (İGFA) - Çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan oyuncu, programcı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül, 70 yaşında vefat etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro, radyo ve televizyon alanında önemli çalışmalara imza atan Hüseyin Goncagül’ün vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İmam Hatip Okulu’ndan arkadaşı olan Goncagül’ü “kıymetli kardeşim” olarak anarak, onun karakteri, duruşu ve samimiyetiyle gönüllerde özel bir yer edindiğini vurguladı.

Tiyatro, radyo ve televizyon alanında birbirinden değerli çalışmalara imza atan; karakteriyle, duruşuyla, samimiyetiyle gönüllerde farklı bir yere sahip olan; İstanbul İmam Hatip Okulundan arkadaşım, kıymetli kardeşim, sanatçı Hüseyin Goncagül’e Allah’tan rahmet diliyorum.…

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 13, 2025

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tiyatro, radyo ve televizyon alanında birbirinden değerli çalışmalara imza atan; karakteriyle, duruşuyla, samimiyetiyle gönüllerde farklı bir yere sahip olan; İstanbul İmam Hatip Okulundan arkadaşım, kıymetli kardeşim, sanatçı Hüseyin Goncagül’e Allah’tan rahmet diliyorum. Hüseyin kardeşimin ailesine, dostlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun,” ifadelerini kullandı.

HÜSEYİN GONCAGÜL KİMDİR?

9 Şubat 1955'te İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Okul yıllarında tiyatroyla tanışarak 1970'te Devlet Tiyatroları oyunculuk sınavını kazanan Goncagül, yaklaşık 3 yıl boyunca çocuk oyunlarında çeşitli roller aldı.

İstanbul İmam Hatip Okulunda eğitimine devam eden usta tiyatrocu, tamamladığı iki fakültenin ardından temel eğitim öğretmenliği ve İngilizce öğretmenliği dallarında 13 sene görev yaptı.

Okullarda kurduğu kulüplerle öğrencilere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Goncagül, çeşitli sahne etkinliklerinde de izleyiciyle buluştu.

İbrahim Sadri'nin yazdığı "İnsanlar ve Soytarılar" adlı oyunuyla 1984'te Ulvi Alacakaptan, Barbaros Ceylan, Hasan Nail Canat ve Altay Ünaltay'ın da aralarında olduğu bir çok isimle birlikte sahneye çıkan Goncagül, Milli Gazete'de "Goncagülle Seyahat" başlıklı yazılar kaleme aldı.

Goncagül, 1990'lı yıllarda Akra ve Moral FM radyolarında çocuk programları, Kanal 7'de "Halk Meclisi", "İstanbul Bülteni", "İstanbul Kazan Ben Kepçe", "Sahuru Beklerken", "Goncagül'ün Kepçesi", "Tatil Eğlencesi", "Aileler Yarışıyor" ve "Teneffüs" gibi televizyon programları hazırlayıp sundu.