Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde sürdürülen asfalt çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı'da 1 aydır sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Erdoğdu ve Madenler'de 3 kilometrelik güzergahı yepyeni bir yüzüne kavuşturan Büyükşehir, şimdi ise Durmuşlar'ı karış karış işliyor. YOLBAK ekipleri, bu çalışmayı da tamamladığında Akyazı'da kırsal ulaşımın alt yapısına büyük bir güç katmış olacak.

Son olarak Akyazı'nın Erdoğdu ve Madenler Mahallesi'nde ilçe merkezine ve şehir merkezine ulaşım için kritik öneme sahip 3 bin 100 metrelik yolu ile sıcak asfalt konforuna kavuşturan Büyükşehir, şimdi ise Durmuşlar'da çalışıyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri bölge ulaşımı için büyük önem arz eden ulaşım aksları güvenli, güçlü ve konforlu bir ulaşımla buluşturdu.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, çalışmalar nedeniyle Büyükşehir'e memnuniyetini ifade etti.

'RAHAT BİR NEFES ALDIK'

Erdoğdu Mahalle Muhtarı Ender Özgür Yıldız, 'Mahallemize doğalgaz altyapısının gelmesiyle birlikte yollarımız oldukça bozulmuştu. Çukur ve çamur içinde kalan mahallemiz, Büyükşehir'in gerçekleştirdiği asfalt çalışmasıyla birlikte rahat bir nefes aldı.' dedi.

'ULAŞIMDA ZORLUKLAR YAŞIYORDUK'

Zeki Erdem, 'Önceden yolumuz oldukça kötü durumdaydı, ulaşımda zorluk yaşıyorduk. Şimdi ise adeta otoban konforunda bir yolumuz var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yusuf Başkanımızı sosyal medyadan takip ediyorum, şehrimize kazandırdığı hizmetleri takdirle izliyorum' diye konuştu.

'ASFALT SORUNUMUZ ÇÖZÜLDÜ'

Kahraman Bahadır, 'Önceden yollarımız yürünmeyecek kadar kötü durumdaydı. Şimdi ise sizin de gördüğünüz gibi otoban kalitesinde bir asfaltımız var. Asfalt sorunumuz tamamen çözüldü, mahallemiz rahat bir nefes aldı' diye konuştu.

'EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Fatma Bahadır, 'Çok şükür mahallemiz asfaltına kavuştu. Önceden çamurdan yürümek bile zordu, şimdi ise yayla yoluna kadar tertemiz bir yola sahibiz. Emeği geçen herkese mahallemiz adına teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Büyükşehir'in başlattığı asfalt atağı şimdi ise Akyazı'nın Durmuşlar Mahallesi'nde devam ediyor.