Denizli'de 30 Ekim 1876 yılında kurulan belediye teşkilatının 149. yıldönümü kutlandı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'de 30 Ekim 1876'da kurulan belediye teşkilatının 149. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı. Delikliçınar Meydanı'nda düzenlenen törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, önceki dönem Belediye Başkanları Hasan Gönüllü, Ali Marım, Ali Aygören ile Ali Dartanel ve Ziya Tıkıroğlu'nun aileleri, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektör Yardımcısı Ersan Öz, İlçe Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çalışanları katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



'DENİZLİ İFTİHARLA YAŞANACAK BİR ŞEHİR'



Denizli'nin bugünlere gelmesinde emeği olan önceki dönem belediye başkanları ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Çavuşoğlu, 'Denizli'nin güzelleşmesinde ve bugün bu şehirde keyifle yaşamamızda büyük emeği olan ve bugün bizlerle birlikte olan değerli başkanlarıma çok teşekkür ederim. Denizli Belediyesi kurulduğu tarihten bu yana görev almış, tüm başkanlarımızı, hayatını kaybetmiş tüm başkanlarımızı da rahmetle ve şükranla anıyorum. Bu şehri birlikte güzelleştirmek üzere uzun yıllardır yapılan yolculuğun 149. yıl dönümünde, bizler de çalışmaya devam ediyoruz. Herkes şehrimizi bir adım daha ileriye götürebilmek için bu şehre hizmet ediyor. Bugün Denizli; doğasıyla, turizmiyle, tarımıyla, sanayisiyle, tekstiliyle, mermeri ile tüm dünyaya örnek olmuş şehirlerden biri. Hepimize düşen görev, bu şehrin ve bu şehrin insanlarının mutluluğunu hep birlikte nasıl artırabiliriz onun çabası içerisine girmemizdir. Bu şehir ve bu şehrin insanları, her şeyin en iyisine layık. Çünkü Denizli iftiharla yaşanacak bir şehir' dedi.





'CUMHURİYETE BORÇLUYUZ'



30 Ekim tarihinin özel bir tarih olduğunun altını çizen Başkan Çavuşoğlu, 'Belediyemizin kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bugün aslında anlam bütünlüğünü tamamlayan bir gün. Yaklaşık bir aydan bu yana Cumhuriyetimizin değerlerini yaşattığımız etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Bugün buradaysak, bugün birlikteysek, farklı renkleriyle, kadınıyla, erkeğiyle farklı kişileri bir araya getirebiliyorsak, kimsesizlerin kimsesi olabiliyorsak, kadınlarımız bugün sokağa çıktığında toplumsal eşitlik ilkesinden faydalanabiliyorsa, hayatlarını eşit şekilde sürdürebiliyorlarsa, bu ülkede ve bu şehirde yaşayan herkes her yere gelebilme şansına sahipse, kula kulluk sona erdiyse, bunu cumhuriyete borçlu olduğumuzu ve ilelebet onun da yaşatılması gerektiğini biliyoruz. Cumhuriyetin bu ülkeye armağan edilmesinde, bu güzel ülkemizde, bu güzel bayraklarımız altında birlikte yaşamamıza vesile olanlara da en büyük teşekkürü sunmamız gerekiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha şükran, minnet ve saygıyla anıyoruz' ifadelerini kullandı.

Başkan Çavuşoğlu ve önceki dönem belediye başkanları daha sonra ebediyete irtihal eden belediye başkanlarının kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.