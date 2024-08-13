Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ı AKOM’da konuk etti.SAKARYA (İGFA) - Şehrin yatırım ve projeleri için sık sık Ankara’da ziyaretler gerçekleştiren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bakanlık temaslarının meyvelerini topluyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’yı ağırlayıp, tarihi Uzunçarşı’da incelemeler yapan Başkan Alemdar, bugün ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’la ‘ulaşım’ gündemli toplantıda buluştu.

AKOM’da Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ın katılımıyla gerçekleştirilen ‘ulaşım’ toplantısında Başkan Alemdar’ın yanı sıra Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, TCDD Birinci Bölge Müdürü Necmettin Acar, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Ufuk Yalçın, TCDD Taşımacılık A.Ş. Yolcu Daire Başkanı Erhan Tepe ve Büyükşehir Genel Sekreteri Fikret Bayhan, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Engin Karaçelik, Özel Kalem Müdürü Murat Yıldırım ve Ulaşım Dairesi Başkanı İlhan Yılmaz yer aldı.

SAKARYA’YA YAKINDAN TAKİP

Ulaşım projelerinin sunumlarını detaylı inceleyen Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, “Sakarya özel bir şehir. Başkanımız Yusuf Alemdar da şehre yeni çalışmaları kazandırmak için büyük gayret gösteriyor. Bizlerde şehrin ulaşım ağını biliyor, Sakarya’nın ulaşım projelerini yakından takip ediyoruz. Bugün de bakanlığımız ve belediyemizin istişareleriyle şehir içi ulaşımı daha da rahatlatacak çalışmaları değerlendirdik” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’a Sakarya’ya gösterdiği yakın ilgi ve destek için teşekkür eden Başkan Alemdar, “Bugün şehrimiz ulaşım yatırımları, devam eden ve planlanan çalışmaları görüştük. En önemli gündem maddelerimizden biri de ADARAY’dı. Hemşehrilerimizin bu yöndeki talep ve beklentilerini çok iyi biliyoruz. Hafif raylının yeniden hizmete girmesi, Sapanca’ya kadar hattın uzaması yönündeki isteğimizi paylaştık. Sayın Bakanımız da gerekli çalışmaların yapılması için talimatlarını verdi. Hayırlı olsun” dedi.

ADARAY’IN YENİDEN HİZMETE BAŞLAMASI İÇİN…

Başkan Alemdar, şehrin ulaşım çeşitliliğini artıracak, vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarına güçlü alternatifler sunmak için gayretle çalıştıklarını ifade ederek, “Sakarya’nın ulaşım altyapısına katkı sağlayacak önemli adımları bir bir atıyoruz. Kısa süre önce 23 yeni otobüsü bünyemize dahil ettik. Yakın zamanda hizmete alıyoruz. Yeni projelerle bölünmüş yol ağımızı genişletiyoruz. Şimdi ADARAY’ın yeniden hizmete başlaması için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Bakan Yardımcımıza, Genel Başkan Yardımcımıza, TBMM KEFEK Başkanımıza, Milletvekillerimize, İl Başkanımıza destekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.