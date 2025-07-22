Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Adapazarı Kömürlük Mahallesi’nde öğlen saatlerinde çıkan orman yangınına anında müdahale etti. Yaklaşık 15 hektarlık alana yayılan alevler Orman Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir İtfaiyesi ve ilçe belediyesinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Adapazarı’nın Kömürlük Mahallesi’nde meydana gelen orman yangınına anında müdahale etti.

Yangın ihbarının saat 13.05’teyapılması sonrası bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 15 hektarlık alana yayılan yangında can kaybı yaşanmazken, ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın yaklaşık iki saat içinde kontrol altına alındı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, olay yerine 6 itfaiye aracı ve 24 kişilik ekip müdahale ederken, yangına bir helikopter de havadan destek verdi. Ayrıca SASKİ’ye ait su tankerleri de söndürme çalışmalarına katkı sağladı.