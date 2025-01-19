Engelli bireylerin haklarının geliştirilmesi ve korunması için kurulduğu günden bu yana sürdürdüğü mücadelesini, son dönemde yaşanan gelişmelerle bir kez daha gündemde. Engelli bireylerin vergi indirimleri, ÖTV istisnalı araçların kullanımına getirilen kısıtlama ve erken emeklilik şartlarına dair yapılan değişiklikleri eleştiren Sahim-Sen Genel Başkanı Özlem Akarken, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını ve bağımsız yaşam haklarını zora soktuğunu belirtti.İSTANBUL (İGFA) - Son dönemde yapılan düzenlemelerle, engelli bireylerin vergi indirimi ve erken emeklilik şartlarında önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Bu değişiklikler, engelli bireylerin ekonomik ve sosyal haklarını ciddi şekilde kısıtlayarak yaşam kalitelerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Engelli bireylerin bağımsız yaşam hakları ve toplumsal hayata katılımını engelleyen bu düzenlemelere karşı sivil toplum kuruluşları ve hak savunucuları, hukuki mücadele başlatmaya hazırlanıyor.

Engelli Haklarına Yönelik Yasal Düzenlemeler İnsan Hakları İhlali Niteliğindedir

Engelli bireylerin, haklarının geliştirilmesi ve korunması adına mücadele eden SAHİM-SEN, son düzenlemelere karşı kararlı bir duruş sergilediklerini açıkladı. Sahim-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken, engelli haklarının ihlal edilmesinin toplumsal barışı zedeleyeceği konusunda uyarılarda bulundu. Akarken, ‘‘Son dönemde yapılan yasal değişikliklerin, engelli bireylerin yaşamlarını zora soktuğuna şahitlik ediyoruz. Özellikle vergi indirimi ve erken emeklilik şartlarındaki değişiklikler, engelli bireylerin bağımsız yaşam hakkını tehlikeye atmıştır. Engellilerin sahip olduğu ÖTV istisnalı araçların kullanımına getirilen kısıtlamalar, onların sosyal hayata katılımını engellemektedir. Araçları sadece iki aile bireyinin kullanabileceği düzenleme, engelli bireylerin özgürlüğünü kısıtlayan ve onları bağımlı hale getiren bir uygulamadır. Bu düzenlemeler insan hakları ihlaline varan sonuçlar doğurmaktadır ve biz buna karşı duruyoruz." dedi.

Ayşe Sarı, “Engelliler İçin Erişilebilirlik ve Haklar Her Şeyden Önceliklidir”

Sahim-SEN Engelliler Komisyonu Başkanı Ayşe Sarı, engellilerin toplumda daha etkin bir şekilde yer alabilmesi için yapılan düzenlemelerin yetersiz ve zarar verici olduğuna dikkat çekerek özellikle erişilebilirlik konusundaki eksikliklerin engelli bireylerin yaşamlarını daha da zorlaştırdığına işaret etti. Sarı, "Engellilerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla yapılan yasal düzenlemeler, bu sefer engellilerin en temel haklarını kısıtlamak yönünde bir etki yaratmıştır. Araç kullanımına getirilen kısıtlamalar, engelli bireylerin bağımsızlığını zedelerken, aynı zamanda toplumsal hayata katılımlarını da engellemektedir. Bu düzenlemelerin arkasında hangi mantık olduğunu anlayamıyoruz. Engelli bireylerin bağımsız hareket etmeleri, sadece onlara sağlanan haklarla değil, aynı zamanda toplumsal eşitlikle de doğrudan bağlantılıdır. Engelli bireylerin her alanda eşit haklara sahip olmaları gerekmektedir. Erişilebilirlik ve engellilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi için daha fazla çaba harcamalıyız. Engelli bireylerin haklarının kısıtlanması, toplumsal eşitsizliği daha da artıracaktır. Biz, bu düzenlemelere karşı çıkıyor ve engelli haklarının korunması adına mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sahim-SEN’den Net Çağrı, “Acil Politikalar Geliştirilsin!”

Engelli haklarının korunması için hükümete çağrılarını yenileyen Özlem Akarken, engellilerin haklarının sınırlanmasının, toplumda olumsuz algılar ve önyargılar yaratacağını belirterek acil politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Engelli haklarının sorgulanamaz ve geri alınamaz olması gerektiğini dile getiren Akarken, toplumda engellilere yönelik farkındalık yaratmanın önemine dikkat çeken açıklamada bulundu;

“Engelli bireylerin ekonomik ve sosyal haklarını kısıtlayan bu düzenlemeler, toplumsal eşitsizliği artıracak ve engellilerin yaşamını zorlaştıracaktır. Biz, engelli bireylerin haklarının korunması ve geliştirilmesi için kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Engelli bireylerin haklarının sorgulanması, toplumsal önyargıları artıracak ve engellilerin özgürlüklerini elinden alacak bir adımdır. Engelli bireylerin yaşamlarını özgürce sürdürebilmesi, onların insan haklarının korunmasıyla doğrudan ilişkilidir. Bu mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz ve engelli haklarının geri alınmasına asla müsaade etmeyeceğiz!"