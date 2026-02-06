Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte depremin en ağır izler bıraktığı illerden Adıyaman'da bir dizi ziyaret ve programa katıldı.

DENİZLİ (İGFA) - Adıyaman'da ilk durak Deprem Şehitliği oldu. Adıyaman Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapımına başlanan Deprem Şehitliği'nin temel atma törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları dualarla andı.

ADIYAMAN'DA YOĞUN ZİYARET PROGRAMI



Program kapsamında CHP Adıyaman İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden Başkan Çavuşoğlu, İl Başkanı Engin Doğan ve partililerle bir araya geldi.

Ardından Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret eden heyet, kentte yürütülen çalışmalar ve deprem sonrası süreç hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Çavuşoğlu, daha sonra Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi ziyaret ederek belediyenin sahada yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret programı çerçevesinde, önceki dönem CHP Adıyaman Belediye Başkan Adayı Zeynal Bakır için düzenlenen cenaze törenine de katılım sağlandı.

Başkan Çavuşoğlu, merhum Zeynal Bakır'a Allah'tan rahmet dileyerek, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti. Günün ilerleyen saatlerinde Adıyaman Kömür Belediyesi'ni ziyaret eden Başkan Çavuşoğlu, burada düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi. Deprem sonrası yaşanan sürece ilişkin talep ve beklentileri dinleyen Başkan Çavuşoğlu, dayanışmanın önemine dikkat çekti.



SAATLER 04.17'DE DURDU



Saatler 6 Şubat'ı 04.17'yi gösterdiğinde ise Başkan Çavuşoğlu, Adıyaman'da düzenlenen deprem anma törenine katıldı. Depremin yaşandığı o acı dolu dakikalarda hayatını kaybeden yurttaşlar için gerçekleştirilen anmada, büyük felaketin unutulmadığı ve unutturulmayacağı vurgulandı.

Depremin üçüncü yıl dönümünde Adıyaman'da bulunmanın taşıdığı anlam ve sorumluluğa dikkat çeken Başkan Çavuşoğlu, benzer acıların bir daha yaşanmaması için dayanışma, sorumluluk ve kararlılıkla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. Başkan Çavuşoğlu, ziyaret boyunca kendilerini samimi bir şekilde karşılayan Adıyamanlılara teşekkür ederek, deprem bölgesinin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi.