banner314

banner325

Son Dakika

Sağlıkçı Doktarlar sokağa döküldü... Sağlıkta Şiddet Türkiye'de protesto ediliyor

Konya'da Şehir Hastanesi'nde görevi sırasında silahlı saldırı Dr. Ekrem Karakaya'nın hayatını kaybetmesi Türkiye genelinde protestolara neden oldu. Türk Tabipler Birliği 7 -8 Temmuz günü Türkiye fgenelinde grev kararı alırken, sağlıkçılar ülke genelinde sokağa çıkarak, şiddeti protesto gösterilerine başladı.

SAĞLIK 07.07.2022, 11:45 07.07.2022, 15:59 Murat Aydın
Sağlıkçı Doktarlar sokağa döküldü... Sağlıkta Şiddet Türkiye'de protesto ediliyor
Sağlıkçı Doktarlar sokağa döküldü... Sağlıkta Şiddet Türkiye'de protesto ediliyor
Sağlıkçı Doktarlar sokağa döküldü... Sağlıkta Şiddet Türkiye'de protesto ediliyor

Konya'da Şehir Hastanesi'nde görevi sırasında silahlı saldırı Dr. Ekrem Karakaya'nın  hayatını kaybetmesi Türkiye genelinde protestolara neden oldu. Türk Tabipler Birliği 7 -8 Temmuz günü Türkiye fgenelinde grev kararı alırken, sağlıkçılar ülke genelinde sokağa çıkarak, şiddeti protesto gösterilerine başladı.  Konya Şehir Hastanesi'nde görevi sırasında katledilen Dr. Ekrem Karakaya'nın hayatını kaybetmesi sonucu sağlık meslek örgütleri grevi gündeme getirirken vatandaşlar "Hekimler neden grev yapıyor? Doktorlar 7-8 Temmuz'da görev yapacak mı ve hastaneler açık olacak mı?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte konu hakkında merak edilen soruların yanıtı...

Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nde görev yapan Uzm. Dr. Ekrem Karakaya, bir hasta yakını tarafından silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybederken, olay sonrasında Türk Tabipler Birliği tüm doktorlara grev çağrısı yaptı. Grev sonrası hastaneler açık mı olacak sorusu gündeme geldi. Peki Hekimler neden grev yapıyor?  Doktorlar 7-8 Temmuz'da görev yapacak mı ve hastaneler açık olacak mı? İşte detaylar...

"SORUMLULARDAN HESAP SORACAĞIZ"

Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Ali İhsan Ökten, "Üzgünüz, öfkeliyiz, sorumlulardan hesap soracağız. Bugün Konya Şehir Hastanesinde görev yaptığı esnada müdahale ettiği hastanın yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi içerisindeyiz. Türk Tabipleri Birliği olarak bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında defalarca iktidarı uyardık, sağlıkta şiddetin münferit olmadığını bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu tekrar tekrar açıkladık. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemlerin alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifini önerdik; ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi. Bilinçli bir yaklaşımla, şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından kopartılarak sorun bireylere indirgendi. Bugün bu yaklaşımın yıkıcı sonucuyla yeniden karşılaştık" dedi.

HEKİMLER 7-8 TEMMUZ'DA ÜLKE GENELİNDE İŞ BIRAKIYOR

Ökten, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkede artan şiddet iklimi bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, maalesef can güvenliğimizi de ciddi oranda tehdit eder hale gelmiştir. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık çalışanlarının omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizlerin hedef olmasına neden olmakta, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere şiddet, ölüm, çaresizlik, umutsuzluk olarak geri dönmektedir. Dr. Ekram Karakaya'nın katledildiği bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz. Şiddet karşısında hekimlerin, sağlık çalışanlarının kılına zarar gelmesine tahammülümüz kalmamıştır. Şiddet öngörülebilir ve önlenebilir bir sorundur ve bu sorun çözüme niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir. Bizler bu konuda yaşam hakkımızı, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları için gücümüzü her yerde her koşulda hep birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu çerçevede öncelikle 7-8 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde iş bırakıyoruz. Tüm sağlık, emek, meslek örgütleriyle ve de sağlık emekçileriyle sağlık kurumlarımızın ve sağlık müdürlüklerinin önünde olacağımızı ve tepkilerimizi haykıracağımızı ifade ediyoruz. Dr. Karakaya'nın ailesine ve tüm sevenlerine taziyelerimizi iletiyoruz. Son yolculuğunda meslektaşımızın yanında olacağımızı belirterek şiddet karşısındaki taleplerimize kulak tıkayanlardan, söylemleri ve politikalarıyla şiddeti teşvik edenlerden mücadelemizi yükselterek hesap soracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

#sağlık #doktor #hekim #şiddet #cinayet #konya #türkiye
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
30
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
2023'te Cumhurbaşkanı kim olmalı?
Namaz Vakti 07 Temmuz 2022
İmsak 03:34
Güneş 05:32
Öğle 13:14
İkindi 17:13
Akşam 20:46
Yatsı 22:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3
sanalbasin.com üyesidir