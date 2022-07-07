Sağlıkçı Doktarlar sokağa döküldü... Sağlıkta Şiddet Türkiye'de protesto ediliyor

Konya'da Şehir Hastanesi'nde görevi sırasında silahlı saldırı Dr. Ekrem Karakaya'nın hayatını kaybetmesi Türkiye genelinde protestolara neden oldu. Türk Tabipler Birliği 7 -8 Temmuz günü Türkiye fgenelinde grev kararı alırken, sağlıkçılar ülke genelinde sokağa çıkarak, şiddeti protesto gösterilerine başladı. Konya Şehir Hastanesi'nde görevi sırasında katledilen Dr. Ekrem Karakaya'nın hayatını kaybetmesi sonucu sağlık meslek örgütleri grevi gündeme getirirken vatandaşlar "Hekimler neden grev yapıyor? Doktorlar 7-8 Temmuz'da görev yapacak mı ve hastaneler açık olacak mı?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte konu hakkında merak edilen soruların yanıtı...

Konya Şehir Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nde görev yapan Uzm. Dr. Ekrem Karakaya, bir hasta yakını tarafından silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybederken, olay sonrasında Türk Tabipler Birliği tüm doktorlara grev çağrısı yaptı. Grev sonrası hastaneler açık mı olacak sorusu gündeme geldi. Peki Hekimler neden grev yapıyor? Doktorlar 7-8 Temmuz'da görev yapacak mı ve hastaneler açık olacak mı? İşte detaylar...

"SORUMLULARDAN HESAP SORACAĞIZ"

Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Ali İhsan Ökten, "Üzgünüz, öfkeliyiz, sorumlulardan hesap soracağız. Bugün Konya Şehir Hastanesinde görev yaptığı esnada müdahale ettiği hastanın yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi içerisindeyiz. Türk Tabipleri Birliği olarak bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında defalarca iktidarı uyardık, sağlıkta şiddetin münferit olmadığını bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu tekrar tekrar açıkladık. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemlerin alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifini önerdik; ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi. Bilinçli bir yaklaşımla, şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından kopartılarak sorun bireylere indirgendi. Bugün bu yaklaşımın yıkıcı sonucuyla yeniden karşılaştık" dedi.

HEKİMLER 7-8 TEMMUZ'DA ÜLKE GENELİNDE İŞ BIRAKIYOR

Ökten, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkede artan şiddet iklimi bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, maalesef can güvenliğimizi de ciddi oranda tehdit eder hale gelmiştir. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık çalışanlarının omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizlerin hedef olmasına neden olmakta, sağlık alanında yürütülen politikalar bizlere şiddet, ölüm, çaresizlik, umutsuzluk olarak geri dönmektedir. Dr. Ekram Karakaya'nın katledildiği bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz. Şiddet karşısında hekimlerin, sağlık çalışanlarının kılına zarar gelmesine tahammülümüz kalmamıştır. Şiddet öngörülebilir ve önlenebilir bir sorundur ve bu sorun çözüme niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir. Bizler bu konuda yaşam hakkımızı, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları için gücümüzü her yerde her koşulda hep birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu çerçevede öncelikle 7-8 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde iş bırakıyoruz. Tüm sağlık, emek, meslek örgütleriyle ve de sağlık emekçileriyle sağlık kurumlarımızın ve sağlık müdürlüklerinin önünde olacağımızı ve tepkilerimizi haykıracağımızı ifade ediyoruz. Dr. Karakaya'nın ailesine ve tüm sevenlerine taziyelerimizi iletiyoruz. Son yolculuğunda meslektaşımızın yanında olacağımızı belirterek şiddet karşısındaki taleplerimize kulak tıkayanlardan, söylemleri ve politikalarıyla şiddeti teşvik edenlerden mücadelemizi yükselterek hesap soracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz."