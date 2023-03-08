Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde Kadınlar Günü etkinliğine yoğun ilgi

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde İstanbul Polis Teşkilatından Emniyet Müdürü Nilgün Selvi, Pegasus Havayollarından Kaptan Pilot Edibe Koç ve Sualtı Sporunda dünya rekortmeni Milli Sporcu Birgül Erken, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde bir araya gelerek ‘’Güçlü Kadınlar yürüdüğü yerde iz bırakır’ etkinliğine katıldılar.

Mesleki kariyerlerde üst düzey başarıya imza atmış olan Emniyet Müdürü, Kaptan Pilot ve Milli Sporcu Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesinin 878 Kadın sağlık çalışanı ile bir araya geldikleri programda, aldıkları eğitim ve hayalleri ile bugün oldukları yer arasında geçiş süreçlerini, başarıya giden yolda gösterdikleri gayretleri anlattılar.

Kadınların her alanda gösterecekleri başarının arkasında en önemli faktörün eğitim olduğunu savunan katılımcılar ‘Dünya üzerinde bir kişi bile yapabiliyorsa kadın ya da erkek fark etmez, herkes her şeyi yapabilir, yeter ki yapmak için hayalleriniz ve cesaretiniz olsun’ dediler.

Sağlık Bakanlığı tarafından kadın kanserlerini önlemek amacıyla ülkemizde uygulaması yapılan HPV aşısın da gündeme geldiği kadınlar günü etkinliğinde, katılımcılara aşı uygulaması yapıldı ve tüm kadınların bu aşıyı olmasının önemle altı çizildi.

Ülkemizi Uluslararası platformlarda 208 defa temsil ederek dünya rekortmenliğinde Türkiye’ye altın madalyalar kazandırmış olan Su altı serbest dalışta Milli Sporcu Birgül Erken çocukluk ve gençlik hayallerini çok çalışarak yakaladığını dile getirirken, Kaptan Pilot Edibe Koç; aslında biyokimya mezunu olduğunu daha sonra akademisyen olarak mesleki kariyerine başladığını ama hayallerini süsleyen göklere pilotluk eğitimini tamamladıktan sonra ulaştığını söyledi. Yeni hayalinin şimdi de veterinerlik olduğunu söyleyen kadın pilot hala eğitim hayatıma devam ediyorum ve bununla gurur duyuyorum dedi.

Mesleki kariyerinde şu an da İstanbul İli Emniyet Md yardımcısı olarak polis teşkilatında üst düzey görev yapan Kadın Emniyet Müdürü Nilgün Selvi ise, Türkiye’yi Yunanistan ve İtalya da ateşe olarak yaptığı yıllardan bu yana farklı iller ve ilçelerde görev yaptığını şimdi ise hayalinin mesleğe yeni gençler yetiştirmek olduğunu söyledi. Başarının kadın ya da erkek fark etmeksizin herkesin hakkı olduğunu söyleyen Kadın Emniyet Müdürü, ‘Çalışan kazanır’ diye konuştu.