Bursa Kuzey Gişeleri'nde hafif ticari aracıyla otoyolda ters yönde ilerleyen sürücü, jandarma ekiplerinin kamera incelemesi sonucu tespit edilerek cezai işleme tabi tutuldu.

BURSA (İGFA) - Gebze-Orhangazi-İzmir O5 Otoyolu'nun Bursa Kuzey Gişeleri bölümünde trafik güvenliğini tehlikeye atan bir olay yaşandı.

Hafif ticari bir aracın, İstanbul istikametine giriş yaptıktan kısa bir süre sonra aynı gişeden yeniden geçerek ters şeritten Bursa istikametine doğru seyahat ettiği anlar, otoyol kameralarına yansıdı.

Görüntülerin incelenmesi üzerine harekete geçen Otoyol Jandarma Komutanlığı, söz konusu sürücüyü tespit etti. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-H ve 34/B maddeleri kapsamında gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

Gebze-Orhangazi-İzmir O5 Otoyolu'nda Bursa Kuzey Gişelerinden hafif ticari bir aracın İstanbul istikametine giriş yapmasının ardından, kısa bir süre sonra aynı gişeden yeniden geçerek ters şeritte Bursa istikametine doğru tekrar seyahat etmek suretiyle trafik güvenliğini: pic.twitter.com/D0osSoaChC — Bursa İl Jandarma Komutanlığı (@bursailjandarma) January 31, 2026

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, kamu düzenini ve trafik güvenliğini tehlikeye atan her türlü davranışa karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada, sürücülerin hem kendi can güvenlikleri hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliği için trafik kurallarına uymalarının hayati önem taşıdığı ifade edildi. Yetkililer, otoyollarda ters yönde seyir gibi ağır ihlallerin ciddi kazalara yol açabileceğine dikkat çekerek, denetimlerin aralıksız devam edeceğini duyurdu.