Erzurumlu duayen gazeteci Kadir Sabuncuoğlu, 'Kalbimdeki Manşet: HASANGALA' kitabını Ankara'daki ESAV etkinliğinde tanıttı. ESAV Başkanı Veysel Karani Aksungur, Sabuncuoğlu'nun Erzurum basınına katkılarını övdü. Sabuncuoğlu, kitabını memleket sevgisiyle yazdığını belirtti.

Gamze İSPİRLİ / ANKARA (İGFA) - Erzurum'un yetiştirdiği önemli isimlerden duayen gazeteci Kadir Sabuncuoğlu, 'Kalbimdeki Manşet: HASANGALA' adlı eseriyle okurlarıyla bir araya geldi. Ankara Erzurumlular Sosyal İktisadi Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı (ESAV) tarafından düzenlenen imza gününde, Sabuncuoğlu'nun memleket sevgisiyle kaleme aldığı kitap, Erzurum'un ruhunu Başkent'te hissettirdi.

ESAV'IN EV SAHİPLİĞİNDE ANLAMLI BULUŞMA

Ankara'da gerçekleşen etkinlik, ESAV'ın organizesiyle düzenlendi. ESAV Genel Başkanı Veysel Karani Aksungur, Erzurum basınının bir ekol olduğunu vurguladı. Erzurum basınının ülkeye değerli gazeteciler yetiştiren bir mektep olduğunu ifade eden Aksungur, 'Kadir Sabuncuoğlu, bu okulun başöğretmenlerinden biridir. Çok sayıda gazetecinin yetişmesine vesile olmuş, kalemi güçlü, emeği derin bir duayendir. Kendisini tebrik ediyorum' dedi.

Erzurum'un önemli isimlerinden duayen gazeteci Vahdet Nafız Aksu, etkinlikte Sabuncuoğlu'nu kutlayarak, 'ESAV'da düzenlenen bu anlamlı etkinlikte, kıymetli ağabeyim Kadir Sabuncuoğlu'nun imza gününe katıldık. Memleket sevdası ve çalışkanlığıyla herkesin takdirini kazanan Kadir abimizin, emeklilik döneminde şehir kitaplığına kazandırdığı üçüncü eseri 'Kalbimdeki Manşet: HASANGALA', şehir kültürüne değerli bir katkı. Kitabı imzalayıp hediye ettiği için gönülden teşekkür ediyorum.' dedi.

Kadir Sabuncuoğlu, ESAV'a ve etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, 'Yıllardır hemşehrilerimizin buluşma mekânı olan ESAV'ı, kültürel faaliyetleri için kutluyorum. Başkan Veysel Karani Aksungur'a misafirperverliği için müteşekkirim. Bu kitabı ne ticari ne siyasi bir amaçla yazdım. Bir memlekete duyulan sevdanın, yürekteki aşkın kaleme dökülmesiyle ortaya çıktı. Yayın sürecinde destek veren herkese en kalbi duygularla teşekkür ediyorum' diye konuştu.