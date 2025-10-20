Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde hizmete açılan Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı, Başkentlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

ANKARA (İGFA) - Kent merkezinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların buluşma noktası haline gelen parkı, açıldığı günden bu yana 1 buçuk milyon kişi ziyaret etti.

Toplam 940 bin metrekarelik alanda kurulan parkta; doğal yaşam alanları, farklı yaş gruplarına yönelik oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, kafeler, büfeler, fuaye alanları, piknik alanları, meyve bahçeleri ve geniş etkinlik alanları bulunuyor. 7'den 70'e herkesin ilgi gösterdiği park, sadece Ankaralıların değil çevre illerden gelen ziyaretçilerin de gözdesi oldu.