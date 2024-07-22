Sabancı Vakfı'nın 18 yıldır sivil toplumun güçlenmesi ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle sürdürdüğü Hibe Programı'ndan 2024-2025 döneminde faydalanacak projeler belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Vakfı, toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak ve sivil toplumun güçlenmesine olanak sağlamak amacıyla bu yıl, 9 projeye hibe desteği sağlayacak.

Projelerin uygulama illeri arasında Muğla, Bursa, Hatay, Samsun, İzmir, Şanlıurfa ve Adıyaman illeri yer alıyor. Bu yıl desteklenen proje sayısı artarken, seçilen projelerden 2’si ‘iklim değişikliği ile mücadele’ alanında hayata geçirilecek.

18 YILDA 247 PROJEYE 88 MİLYON TL’Yİ AŞKIN HİBE DESTEĞİ

Sabancı Vakfı olarak, sivil toplum kuruluşlarını ve çalışmalarını desteklemekten memnuniyet duyduklarını vurgulayan Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Sabancı Vakfı olarak, 50 yıldır toplumsal gelişme ve kalkınmaya katkı sağlamak, Türkiye’de hayırseverlik kültürünü dönüştürmek ve rol model olmak amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kadın, genç ve engelli bireylerin eşit fırsatlara sahip olması için 18 yıldır kesintisiz yürüttüğümüz Hibe Programı ile sivil toplum kuruluşlarının ortaya koyduğu birçok proje ve çalışmayı destekliyoruz. Son 3 yıldır ‘iklim değişikliği ile mücadele’ alanındaki projeleri de programımıza dahil ettik. 18 yılda 88 milyon TL’yi aşkın hibe desteği sağladığımız Hibe Programı ile sivil toplum kuruluşlarına yol arkadaşlığı etmeye ve toplumsal sorunların çözümü için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Sabancı Vakfı Hibe Programı’na bu yıl Türkiye’nin 51 ilinden toplam 251 proje başvurusu yapıldı. Bu seneki projelerle birlikte Sabancı Vakfı’nın Hibe Programı kapsamında bugüne kadar desteklediği proje sayısı ise 247’ye ulaştı.

HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE PROJELERİ:

Datça Çevre ve Turizm Derneği'nin 'Kızıl Kirazkuşu: Datça’da İklim Değişikliği Odağında Kuraklıkla Mücadele’ projesi, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında çocuk ve gençlerin haklara dair farkındalıklarını artırarak güçlenmelerine ve toplumsal katılım ile temsiliyetlerinin sağlanmasına destek olmayı amaçlıyor.

Oyun Hareketi Derneği'nin 'Oyuncu Okul' projesi, çocukları sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel olarak güçlendirecek, çocukların okulla bağ kurmasını kolaylaştıracak, eğitime erişim konusunda destekleyici olacak ve kalıcı okul oyun kültürü oluşturulmasına katkı sunacak ‘Esnek Oyun Alanları’ modelinin geliştirilmesini hedefliyor.

Hasat Derneği'nin 'Gençler Ne Alemde? Deprem Sonrası Hatay'da Gençler ve Savunuculuk' projesi Hatay’ın depremden etkilenen 5 farklı ilçesindeki 12-18 yaş arası gençlerle ve sahada gençlerle çalışan kurumlarla, gençlerin deprem sonrası hak ve hizmetlere erişimlerini desteklemek için savunuculuk ve topluluk oluşturma çalışmaları yapmayı amaçlıyor.

Müzikist Derneği'nin 'Köyde Müzikist Var: Köy Öğretmenleri İçin Müzik Eğitimi Rehberi' projesi, köy okullarında görev yapan öğretmenlerin desteklenmesi ile çocukların nitelikli müzik eğitimine erişebilmesinin sağlanmasını amaçlıyor.

Fethiye Turizm Tanıtım Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı'nın Sabancı Vakfı tarafından bu yıl devam projesi olarak desteklenen, ‘Turizme Erişiyoruz-2’ projesi Fethiye yerelinde "erişilebilir turizm" konusundaki farkındalığı artırmayı ve taban hareketi yaratmayı hedefliyor.

Uluslararası Genç Arayış Derneği'nin 'Yerel Savunuculuk Akademisi' projesi, engelli ve engeli bulunmayan gençlerin savunuculuk becerilerini geliştirilmesini ve birlikte yaşam kültürü inşa ederek sivil topluma aktif katılımlarının artırılmasını hedefliyor.

Döngü Kooperatifi'nin 'Çevresini Dönüştüren Kırsalda Kadın Liderler: Keten Döngüsü' projesi, kırsaldaki kadınların eğitimlerle ve keten odaklı gelir modellerini hayata geçirerek, yerel düzeyde karar alma mekanizmalarına dair farkındalıklarının artırılmasını ve toplumsal hayata aktif katılımlarının güçlendirilmesini amaçlıyor.

Şiddeti Önleme ve Rehabilitasyon Derneği'nin 'Şanlıurfa Çocuk Evliliklerine Karşı Mücadele' projesi, Şanlıurfa’da çocuk yaşta evliliklerin normalleştirilmesine yönelik algının değişmesi, çocuk haklarına dair farkındalık yaratılması ve bu alanda mücadele eden yerel paydaşların kapasitelerinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Önce Çocuklar Derneği'nin 'Dayanışma İyileştirir: Kadından Kadına Sağlık' projesi ise deprem bölgesinde hijyen şartları, bilgi eksikliği ve hijyen ürünlerine erişememe gibi sebeplerle ortaya çıkan ya da çıkma olasılığı yüksek olan cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, kadın sağlığının bozulması ve regl yoksulluğu gibi sorunların eğitimler ve hijyen ürün destekleri ile azami düzeyde engellenmesini önceliklendiriyor.