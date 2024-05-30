Depremin ardından hızla harekete geçen ve Hatay’da okul yapımına ağırlık veren Sabancı Vakfı, 1 yıl içerisinde Hatay’ın farklı ilçelerine 4 okul kazandırdı.İSTANBUL (İGFA) - Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi doğrudan etkileyen depremlerin yaralarını sarmak için ilk günden bu yana yoğun çalışmalar gerçekleştiren Sabancı Vakfı ve Sabancı Topluluğu Şirketleri’nin bölgeye yönelik destekleri sürüyor.

Bu kapsamda, 2023 yılında “Hatay’a 3 Ayda 3 Okul” sözüyle yola çıkan ve planladığı gibi okulları rekor sürede eğitime kazandıran Sabancı Vakfı’nın eğitime katkısı devam ediyor. Sabancı Topluluğu Şirketleri’nden AgeSA’nın bağışıyla hayata geçen Arsuz Sabancı Ortaokulu AgeSA Binası açıldı. Açılış törenine; Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün, Hatay İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Harun Tüysüz, Arsuz İlçe Millî Eğitim Müdürü Ahmet Yanmaz, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, AgeSA İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Çocukların ve öğretmenlerin okul ortamında buluşması, eğitimin kaldığı yerden devam etmesi için Sabancı Vakfı ve Sabancı Topluluğu Şirketleri Hatay’da 2023 yılında 3 okul açılışı gerçekleştirmişti.

“Hatay’a 3 Ayda 3 Okul” sözüyle yola çıkan Sabancı Vakfı, Reyhanlı ilçesinde yapımına depremden önce başlanan Enerjisa Hatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni tamamlayarak 23 Nisan 2023’te eğitime kazandırdı. Yapısal çelikten inşa edilen Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki Sabancı Lassa Ortaokulu 19 Mayıs’ta ve Arsuz Sabancı Ortaokulu da 21 Haziran’da tamamlanarak 2023-2024 eğitim-öğretim yılında öğrenci ve öğretmenlerle buluştu.

23 Nisan 2024’te Enerjisa Atatürk İlkokulu’nun açılışı ile bölgeye destek devam ederken, Arsuz Sabancı Ortaokulu AgeSA Binası ile birlikte yaptırılan okulların sayısı 5’e yükseldi. 4 dersliğin yanında, Bilişim Teknolojileri ve Robotik Atölyeleri’nin de yer aldığı binada ortaokul öğrencileri teknoloji kullanımı, robotik çalışmaları ve kodlama ile ilgili günümüz eğitim yaklaşımlarını ve trendleri uygulama imkânına sahip olacak.

Sabancı Vakfı’nın öncelikleri arasında deprem bölgesinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin hız kesmeden sürdürülmesi olduğunu belirten Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Depremin hemen ardından acil ihtiyaçların karşılanmasına odaklanarak bölgenin yardımına koştuk. İlk şok geçtikten sonra, kalıcı olarak ne yapabileceğimizi araştırırken, bölgedeki en büyük ihtiyaçlar arasında eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam etmesinin yer aldığını gördük. Kesintisiz eğitim için hızla harekete geçerek ‘Hatay’a 3 Ayda 3 Okul’ sözüyle yola çıktık. 2023 yılının daha ilk yarısında, 3 okulumuzu da rekor bir sürede tamamladık. Desteklerimiz bununla sınırlı kalmadı ve okul yapımlarını sürdürme kararı aldık. Bu yıl yine 23 Nisan gibi çok anlamlı bir günde Enerjisa’nın yabancı ortağı E.ON’un bağışlarıyla dördündü okulumuz Enerjisa Atatürk İlkokulu’nu Hassa’da açtık. Arsuz Sabancı Ortaokulu AgeSA Binası’nı da AgeSA’nın destekleriyle tamamlayarak beşinci okulumuzu Hatay’a kazandırdık. Öğrencilerin ve öğretmenlerin okul ortamında bir arada olması ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli bir şekilde sürmesi, bölgenin toparlanması adına çok önemli. 50. yılına giren Vakfımızın en öncelikli konusu bugüne kadar her zaman eğitim oldu. Deprem bölgesinin de bu anlamda ayağa kalkması için var gücümüzle eğitim ile ilgili çalışmayı sürdüreceğiz.” dedi.