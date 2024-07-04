Sabancı Üniversitesi Inovent ortaklığı ile Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik programı öğretim üyesi Burcu Saner Okan tarafından kurulan Euronova İleri Nesil Sürdürülebilir Plastik Malzemeler Şirketi, kendi alanında büyük bir yatırım alarak bir ilke imza attı.

İSTANBUL (İGFA) - Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı, girişimci ve melek yatırımcı Ahu Serter liderliğinde, Euronova’ya hisse karşılığında yapılan yatırım turuna ayrıca Farplas CEO'su Emin Ataç ve Farplas İcra Kurulu Üyesi Tolga Yalgı da doğrudan katılım gösterdi.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

2024 yılında kurulan Euronova’nın aldığı yatırım ile ilgili olarak Sabancı Üniversitesi’nde Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici, Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Serter katılımıyla bir tören düzenlendi. Törende Inovasyon ve Girişimcilik Direktörü Ziya Alpay da yapılan yatırımla ilgili olarak bilgi verdi. Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici ve Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Serter de gerçekleşen yatırım hakkındaki görüşlerini davetlilere ve akademisyenlere aktardı.

İmza törenine katılanlar arasında ayrıca Farplas CEO'su Emin Ataç ve Farplas İcra Kurulu Üyesi Tolga Yalgı, Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Çalışkan ile birlikte Sabancı Üniversitesi Inovent Malzeme Bilimi ve Nanomühendislik programı öğretim üyesi Burcu Saner Okan da yer aldı.

İmza töreniyle ilgili olarak Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı "Sabancı Üniversitesi olarak her zaman birlikte yaratmak ve geliştirmenin gücüne inandık. Üniversitemizde hayata geçirdiğimiz özel sektör, kamu ve akademiden oluşan bu başarı üçgenine ve bunun topluma çok katkı sağladığına inanıyorum. Bugünkü çalışma da bunun başarılı örneklerinden biridir.” dedi. Güler Sabancı sözlerini şöyle sürdürdü;

“Ben bu iş birliğinin bir başlangıç olduğuna inanıyorum. Araştırmaya çok önem veren bir üniversite olarak kuruluşumuzda birçok şey hayal ettik. Bunlardan ilki bir dünya üniversitesi olmaktı. Hepinizin katkılarıyla dünya sıralamalarında yukarı doğru yol alıyoruz. İkincisi de sürdürülebilir olması adına eski mezunlarımızın öğretim üyesi olarak gelmesi. Dolayısıyla bilgilerin varlığı, sürekliliği için de bu çok önemlidir. Finansal sürdürülebilirlik için de en önemli örneklerden biri bu çalışma oldu. Çok genç bir üniversiteyiz. Üniversitemizin geleceği için sizlere çok iş ve sorumluluklar düşüyor. Ben bu projeyi destekledikleri için Fark Holding’e ve Fark Labs’e, ayrıca emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada olmak da beni çok mutlu etti, yolunuz açık olsun diyorum.”

Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici de törende yaptığı konuşmasında “Sabancı Üniversitesi olarak üniversite sanayi iş birliklerini çok önemsiyoruz. Öğrencilerimiz, öğretim üyelerimiz ve tüm üniversite bünyesinden çıkacak girişimleri, yenilikçi çalışmaları ve araştırmaları destekliyoruz. Bu anlamda aldığımız sonuçlar da üniversitemizin konuya gösterdiği önemi vurguluyor. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesindeki tam zamanlı öğretim üyelerimizin yüzde 17’si aktif girişimci ve kendi şirketlerini kurdular. Bu, Türkiye geneline göre çok yüksek ve başarılı bir oran. Türkiye’nin lider ve dünyanın önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olarak her yıl TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde zirvedeki yerimizi korumak üzere çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu çalışmalarımız çerçevesinde geçtiğimiz yıl Türkiye'deki tüm üniversiteler arasında ilk defa inovasyon ofisini kurduk. Sadece bu konuyla ilgilenen bir Chief Innovation Officer’a sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Bu ofisimizin başarılı çalışmalarıyla sanayi iş birliklerimizi sürdürecek ve girişimlere verdiğimiz desteklere devam edeceğiz. Bugün de bu çalışmaların bir çıktısı olarak kurulan ortak girişim Euronova’nın imza törenindeyiz. Bu yeni oluşumun tüm topluma ve paydaşlara faydalı olacağına inanıyor, başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Serter konuşmasında, “Sabancı Üniversitesi Inovent ve Fark Holding arasındaki iş birliği, sanayi-üniversite ilişkisine en iyi örneklerden biridir. Bu iş birliği, 2012 yılında Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Özge Akbulut'un kurduğu Surgitate yatırımı ile başlamış olup, artarak ve başarıyla devam etmektedir. Euronova'ya yaptığımız yatırım, sürdürülebilirlik ve inovasyon taahhüdümüzün bir göstergesidir. Euronova'nın malzeme teknolojileri doğayı korurken endüstriye değer katıyor. Bu ortaklık, daha sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adımdır." dedi.

Törene katılan Fark Holding CEO'su Ömer Burhanoğlu bu iş birliğinin her iki taraf için de çok önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Euronova'ya yaptığımız bu yatırım, Fark Holding'in stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır. Bu iş birliği, sadece çevresel etkileri azaltmakla kalmayacak, aynı zamanda global pazarda rekabet gücümüzü artıracaktır. Euronova'nın teknolojik yenilikleri, sektördeki liderliğimizi pekiştirecek ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunacaktır."

Euronova kurucusu ve Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Burcu Saner Okan tören de yapmış olduğu konuşmasında “Sabancı Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik ekibinin yatırım sürecinde doğru bir iş planı ile yatırımcıya gidilmesinde çok büyük katkıları olmuştur. Üniversite-Sanayi iş birliğinin her zaman ön planda tutulduğu üniversitemizde, TÜBİTAK’dan sağlanan hibeler ile araştırma projesi olarak başlayan fikirler bugün Fark Labs’ın vizyonu ile birleşerek endüstriyel dönüşüme güzel bir örnek olmuştur.’’ dedi.

Sabancı Üniversitesine malzeme alanında yatırım getiren Euronova İleri Nesil Sürdürülebilir Plastik Malzemeler Şirketi, aldığı bu yatırım desteği ile geleceğe yönelik umut verici projelere imza atmayı hedefliyor. Sürdürülebilirlik ve yenilikçi malzeme üretimi konusundaki çalışmaları ile sektörde fark yaratmayı amaçlayan Euronova, çevresel etkileri azaltarak daha sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarına devam edecek.