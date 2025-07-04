Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindeki Bursa’nın deprem hazırlığını sorgulayarak, AFAD’ın çalışmalarının yeterliliğini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sorduBURSA (İGFA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Bursa’nın deprem riskine dikkat çekerek, olası bir büyük depreme karşı hazırlıkların yeterliliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı.

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan Bursa’da, özellikle Gemlik ve çevresinde sıkça yaşanan sarsıntıların riski artırdığını belirten Atmaca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yazılı bir soru önergesi verdi.

“BURSA FELAKETE HAZIR MI?”

Atmaca, Bursa’nın nüfus yoğunluğu, sanayi tesisleri ve düzensiz yapılaşma gibi faktörlerin olası bir depremin yıkıcı etkisini artırabileceğini vurguladı. “Bursa hazır mı? Bu sorunun cevabını kamuoyu bilmeli” diyen Atmaca, AFAD’ın kentteki çalışmalarının kapsamı ve etkinliği hakkında şeffaf bilgi talep etti.

Atmaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Deprem gerçeğiyle yüzleşmeden toplumumuzu güvence altına alamayız. Bursa gibi sanayisi ve nüfusuyla stratejik bir şehirde yaşanabilecek bir felaketin telafisi yoktur. Şeffaflık, hazırlık ve iş birliği şart” diyerek konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

BAKAN YERLİKAYA’YA YÖNELTİLEN SORULAR

Atmaca’nın soru önergesinde şu kritik sorular yer aldı:

Bursa için özel bir İl Afet Müdahale Planı veya Risk Azaltma Planı var mı? Bu planlar kamuoyuyla paylaşıldı mı?

AFAD, deprem sonrası yol çökmesi, yangın, sağlık hizmetlerinde aksama veya iletişim kesintisi gibi senaryolara yönelik tatbikat yaptı mı?

İlk 72 saatte Bursa’da görev yapacak arama-kurtarma personeli sayısı, çadır, konteyner ve mobil koordinasyon aracı stoku nedir?

Bursa’daki toplanma alanlarının sayısı ve altyapı durumu (su, elektrik, tuvalet, iletişim) nedir?

Sanayi bölgelerinde patlama, yangın veya kimyasal sızıntı risklerine karşı alınan önlemler nelerdir?

Merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında afet hazırlığına dair iş birliği protokolü var mı? İçeriği nedir?