Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı tüm il ve ilçe yönetimlerinde görevli kadın ve gençlik kollarının da dahil olduğu 600 kişilik büyük bir eğitim programı gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Kestel Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitim programına partinin Bursa'da il yönetimi ve 17 ilçede görevli olan tüm yöneticiler katıldı.

Sabah saat 10:00'da il Başkanı Hamza Gürsel ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca’nın açılış konuşmalarıyla başlayan ve beş ders üzerinden tüm gün süren programa eğitimci olarak önemli isimler katıldı.

Eğitimci Ömer Bektaş'ın "Temel Çalışma Esasları" Dersi ile başlayan program Genel Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Musa Öztürk' ün "Halkla İlişkiler" Sunumuyla devam etti.

Öğlenden önce deneyimli gazeteci yazar ve aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz'ın Yeni Medya ve Dijital İletişim Teknikleri üzerine verdiği eğitim ile programın ilk kısmı sona erdi.

Öğlenden sonraki oturumda ise Genel Başkan yardımcısı Abdullah Akın'ın Türkiye'nin sorunlarına ilişkin "Saadet Nasıl Çözer" İsimli partilerinin sorunlara getirdiği çözüm önerileri aktarmasının ardından son olarak Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğanın "Siyasal İletişim İncelikleri ve Algı Yönetimi" Üzerine yaptığı sunumla program sona erdi.