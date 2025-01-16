Saadet Partisi Bursa il yöneticileri Orhaneli yolunda kaza geçirdi.BURSA (İGFA) - Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli ilçesine gitmek üzere Coşkun Ceruz yönetiminde Durmuş Çildem ve Muzaffer Yıldız’dan oluşan bir ekip, önce Harmancık ilçesinde Partisinin toplantısına katıldı.

Daha sonra Harmancık’tan Büyükorhan’a geçip Saadet Partisi’nin toplantısına katılan ekip dönüşte Söğütlü çeşmeyi geçtikten sonra Orhaneli istikametinde keskin virajı alırken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın dönerek savrulmasıyla taş duvara çarparak maddi kaynaklı bir kaza meydana gelmiştir.

Kazada, Saadet Partisi il yöneticileri Coşkun Ceruz, Durmuş Çildem ve Muzaffer Yıldız hafif yaralandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Saadet Partililere ve camiasına geçmiş olsun diliyoruz.