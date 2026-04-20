Saadet Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı Ensari Altınışık, artan akaryakıt fiyatları ve maliyetlerin karayolu taşımacılığı sektörünü krize sürüklediğini söyledi.

BURSA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Ensari Altınışık, yaptığı açıklamada Bursa başta olmak üzere Türkiye genelinde karayolu taşımacılığı sektörünün ciddi ekonomik baskı altında olduğunu belirtti. Altınışık, sektörün üretim ve ticaretin temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek, artan maliyetlerin taşımacıların ayakta kalmasını zorlaştırdığını ifade etti.

Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin en büyük sorun olduğunu vurgulayan Altınışık, bakım, sigorta, finansman, köprü ve otoyol ücretlerinin de taşımacıların yükünü artırdığını kaydetti. Bu durumun kârlılığı düşürdüğünü ve yatırım imkanlarını sınırladığını dile getirdi.

Sektörde plansız büyüme ve haksız rekabetin de önemli sorunlar arasında yer aldığını belirten Altınışık, özellikle K belgesi sisteminin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Büyük firmaların piyasadaki ağırlığının artmasıyla küçük esnafın giderek güç kaybettiğini ifade eden Altınışık, kooperatiflerin desteklenmesinin önemine işaret etti. Çok başlı yönetim yapısının sektörde karmaşaya yol açtığını da dile getiren Altınışık, farklı kurumların uygulamalarının taşımacılara ek yük getirdiğini belirtti. Şoförlerin çalışma ve dinlenme koşullarının da yetersiz olduğunu vurgulayan Altınışık, bu durumun hem çalışan sağlığını hem de trafik güvenliğini olumsuz etkilediğini söyledi.

Saadet Partili Altınışık, çözüm önerileri kapsamında akaryakıttaki vergi yükünün azaltılması, mevzuatın sadeleştirilmesi, haksız rekabetin önlenmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, 'Karayolu taşımacılığı ayakta kalmadan üretim ve ticaretin sürdürülebilmesi mümkün değildir' dedi.