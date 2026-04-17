Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa heyetiyle yaptığı toplantıda devam eden projeleri ve yeni yatırım planlarını değerlendirdiklerini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bursa milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Büyükşehir Genel Sekreteri Deniz Köken ile ilçe belediye başkanları ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile Bakanlıkta bir araya geldiklerini duyurdu.

Bakanlıktaki toplantıda Bursa'nın öncelikli ihtiyaçlarının ele alındığı, devam eden projelerin istişare edildiği ve yeni projelere ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı belirtildi.

Bakan Kurum, şehir için yürütülen çalışmaların güçlü bir iş birliği içinde sürdürüleceğini ifade ederek, Bursa'nın gelişimi için koordineli şekilde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.