Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya ait bir İHA'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırdığını ve saldırı sonucu santralin güvenlik sığınağında yangın çıktığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Dünyadaki yaşanan gelişmeyle ilgili açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski sosyal medya hesabından yaptı.

Zelenski, "Rusya'nın insansız hava aracının yüksek patlayıcı başlık taşıdığı ve Çernobil'i koruyan güvenlik bariyerini hedef aldığı" bilgisini paylaştı.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1890298176038682905

Zelenski paylaşımında, "Bu sığınak Ukrayna tarafından Avrupa ve dünyadaki diğer ülkelerle birlikte, Amerika ile birlikte inşa edildi - hepsi insanlık için gerçek güvenliğe kendini adamış olanlar. Dünyada bu tür yerlere saldıran, nükleer santralleri işgal eden ve sonuçları hiç düşünmeden savaş açan tek ülke bugünün Rusya'sıdır. Bu, tüm dünya için bir terör tehdididir. Çernobil Nükleer Santrali'ndeki sığınak bu drone tarafından hasar gördü. Yangın söndürüldü. Şu an itibariyle radyasyon seviyeleri artmadı ve sürekli izleniyor. İlk değerlendirmelere göre sığınaktaki hasar önemli. Rusya eylemlerinden sorumlu tutulmalıdır" ifadelerini kullanarak o 'an'a ilişki görüntüleri paylaştı.