Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Rusya Federasyonu'nun Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlenen konser programına katıldı.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yanı sıra Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosu SergeyVetrik ve Antalya'da yaşayan Rus vatandaşlar katıldı.

2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazanılan zaferin yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen konserde barış ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Antalya'nın farklı kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı bir kent olduğunu vurgulayan Başkan Uysal, 'Komşularımızın sevinçleri ve hüzünleri bizi doğrudan ilgilendiriyor. Zafer Bayramınız kutlu olsun' dedi.

Başkan Uysal, Rus halkının dünya tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getirirken barışın korunmasının emek istediğine vurgu yaptı. Dünya barışının korunması temennisinde bulunan Başkan Uysal konuşmasını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' sözüyle tamamladı.