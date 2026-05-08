Ankara Keçiören Belediyesi tarafından estetik ve teknik dokunuşlarla standartları yükseltilerek yenilenen Deniz Dünyası, düzenlenen törenle yeniden Keçiörenlilerin hizmetine sunuldu.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da görsel şölen sunan ve çocukların hayallerini süsleyen, bir gezi alanı olmanın ötesinde eğitim, terapi ve farkındalık merkezi niteliği de taşıyan tesisin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Açılış programına Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'ın yanı sıra Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürü Özgür Taşlıoğlu, Keçiören Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Halit Tuğcu, BBP Keçiören İlçe Başkanı Halit Siyemoğlu, Anahtar Parti Keçiören İlçe Başkanlığını temsilen yönetim kurulu üyeleri, Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Başkanı Dr. Erdoğan Yıldırım, Çankırı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Adem Can ve yönetimi, Elazığ Harput Dernekler Başkanı Süleyman Kürklüoğlu, Ankara Çölyak Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven, Ankara Rizeliler Federasyonu Başkanı İdris Kansızoğlu, 1453 Gençlik Derneği Başkanı Serkan Ülker, STK temsilcileri, muhtarlar ve meclis üyeleri katıldı.

BAŞTAN SONA YENİLENDİ

4 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan Deniz Dünyası'nda kapsamlı yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışma verimi düşük olan havalandırma sistemleri tamamen değiştirilirken, klima santrali, iklimlendirme cihazları ve otomasyon sistemleri de yenilendi.

Su kaçaklarına neden olan tesisatlar sökülerek PPRS borularla yeniden döşendi, tavan ve aydınlatma sistemleri modernize edildi.

Akvaryumların filtrasyon sistemlerinde iyileştirme yapılırken UV lambaları, motorlar ve mekanik ekipmanlar da yenilendi. Su kaçağı nedeniyle kapanma riski oluşturan tünel akvaryum tamamen sökülerek izolasyonu yapıldı ve iç-dış dekorları yenilendi.

Tesis içerisindeki duvarlar boyanırken seminer salonu, turnike sistemi, giriş alanı, merdivenler ve kaldırım taşları da modern bir görünüme kavuşturuldu.

BİNLERCE CANLI, ZİYARETÇİLERLE BULUŞUYOR

Deniz Dünyası'nda 2 sürüngen türü, yaklaşık 60 adet tatlı su kaplumbağası, 150'den fazla farklı türde canlı ile 4 binden fazla balık ve canlı bulunuyor.

2026 yılı içerisinde özellikle Anadolu'da ve Mavi Vatan sınırları içerisinde bulunan sucul türlerin Keçiören'in merkezinde ziyaretçilerle buluşturulması amaçlanırken, ziyaretçilere hem eğitici hem de görsel açıdan zengin bir deneyim sunuluyor.

'DURMAK YOK, YOLA DEVAM'

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, yaptığı konuşmada şu mesajları paylaştı: 'Burada yenilenen yüzüyle evlatlarımızı sevindirecek, bizlere hoş saatleri yaşatacak bir mekânı tekrar açıyoruz. Geçmişte kim böyle bir şey düşündü ise kim bu binayı burada inşa edip insanlığın hizmetine açtı ise yüce Mevla'm onlardan razı olsun. Biz 'Halka hizmet Hakk'a hizmet' noktasında daha neler yapabiliriz onun gayreti içerisindeyiz. Şunu unutmamalıyız ki; ceddimizin bu insanlığa vermiş olduğu ehemmiyet ve önem çerçevesinde dava insanlık davasıdır. Bu davanın uğrunda bizler de 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' diyerek toplumun hiçbir kesimini ayrım yapmadan, kapısını sonsuz açan bir hizmet anlayışında devam ediyoruz. Akvaryumun yenilenen yüzüyle bize kazandırılmasında akademik yol haritası çizen, bütün kalbiyle, düşüncesiyle sizlere daha iyi görsel sunum hazırlayabilmek, evlatlarımızı sevindirmek için emek veren Muğla Üniversitesi'nden kıymetli akademisyen hocalarıma şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli hemşehrilerim durmak yok, yola devam diyoruz. Daha büyüyen, daha sizlere hizmet eden ve birliğimizin, beraberliğimizin daim olacağı hizmetlerde beraber olacağız. Tesisimiz hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.'