İzmir'de Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, ilçedeki mahalle muhtarlarıyla ortak akıl toplantısında bir araya geldi. Başkan Erman Uzun, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek vatandaşların taleplerini ve projeleri değerlendirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, hizmet süreçlerini daha etkin hale getirmek için mahalle muhtarlarıyla toplantılarına devam ediyor.

Yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarından olan muhtarlarla 'ortak akıl' toplantısında bir araya gelen Başkan Erman Uzun, muhtarlarla kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşlardan gelen talepler ve hayata geçirilecek projelerin masaya yatırıldığı toplantıda, muhtarlardan gelen öneriler tek tek not alındı.

Özverili çalışmaları için tüm muhtarlara teşekkür eden Başkan Erman Uzun, her vatandaşın kendini daha değerli hissettiği bir Narlıdere için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

'OMUZ OMUZA ÇALIŞIYORUZ'

Mahallelerdeki ihtiyaçların daha hızlı ve doğru şekilde tespit edilmesinde muhtarların çok önemli bir rol oynadığını ifade eden Başkan Erman Uzun, 'Mahallelerimizin önceliklerini muhtarlarımızla birlikte belirliyor; Narlıdere'mizi güzel günlere hep birlikte hazırlıyoruz. Görüşleri ve birikimleriyle bizlere güç veren muhtarlarımızla Narlıdere'miz için omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz' dedi.

'ÖZVERİNİZ VE EMEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Narlıdere'nin ihtiyaçlarına istişare ve ortak akılla çözüm ürettiklerini belirten Başkan Erman Uzun, 'Muhtarlarımız biz yerel yönetimlerin çözüm ortağı, ihtiyaçların tespitinde en önemli referans noktasıdır. Her komşumuzun kendini değerli hissettiği bir Narlıdere'yi hep birlikte inşa ettiğimiz kıymetli muhtarlarımıza özverileri ve emekleri için teşekkür ediyorum' diye konuştu.

MUHTARLARDAN GÜÇLÜ İLETİŞİM VURGUSU

Toplantıya katılan muhtarlar da Başkan Erman Uzun ve ekibine teşekkür ederek, 'Mahallelerimizin ihtiyaçları söz konusu olduğunda Erman Başkanımıza, Başkan Yardımcılarımıza ve saha amirlerimize bir telefonla ulaşabiliyoruz. Belediyemizle kurduğumuz güçlü iletişim sayesinde sorunlara anında çözüm üretebiliyoruz. Erman Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz' açıklamasında bulundu.