İzmit Belediyesi, Darıca'da ikamet eden Kıbrıs Gazileri İlbeyi Özkan ve Aziz Ay'ı evlerinde ziyaret ederek minnet ve şükran duygularını iletti

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şehit ve Gazi Hizmetleri Birimi, kahraman gazileri yalnız bırakmıyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında son olarak Darıca'da yaşayan Kıbrıs Gazileri İlbeyi Özkan ve Aziz Ay'ın evlerine konuk olunarak gazilere minnet ve şükran duyguları iletildi.

Gerçekleştirilen ziyarette İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

Buluşmada, İzmit Belediyesinin şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışmaları, belediye faaliyetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen iş birlikleri hakkında bilgi paylaşıldı. Ziyaret sırasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in selamları iletilirken, gazi ailelerine Ayyıldız baskılı Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı hediye edildi.