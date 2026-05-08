Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'de tek başına ve sağlıksız koşullarda yaşamını sürdürdüğü belirlenen 60 yaşındaki Süleyman K.'ye sahip çıktı. Rahatsızlığından ötürü dışarıya çıkamayan ve evinde biriken çöpler ile yaşamak zorunda kaldığı tespit edilen vatandaş, Büyükşehir'in desteğiyle hayata tutundu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde tek başına ve sağlıksız koşullarda yaşamını sürdürdüğü tespit edilen 60 yaşındaki Süleyman K'ye yönelik sosyal destek sürecini başlattı.

Yapılan ihbarın ardından harekete geçen ekipler, uzun süredir yaşam koşulları olumsuzlaşan vatandaşı bulunduğu evden alarak, Büyükşehir'e bağlı Kuruçeşme Barınma ve Konaklama Merkezi'ne yerleştirdi.

KİŞİSEL BAKIM VE TEMEL İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Merkeze kabulünün ardından vatandaşın öncelikle temel ihtiyaçları karşılandı. Uzun süredir kişisel bakımını gerçekleştiremediği belirlenen vatandaşın banyo, saç ve sakal tıraşı işlemleri yapıldı. Temiz kıyafetlere kavuşan ve beslenme ihtiyacı karşılanan vatandaş, güvenli koşullarda konaklaması amacıyla merkezde uygun bir odaya yerleştirildi.

SAĞLIK TAKİBİ SÜRECİ BAŞLATILDI

Uzun süre uygun olmayan fiziki koşullarda yaşamını sürdüren vatandaşın kapsamlı bir şekilde sağlık takip süreci de başlatıldı. Büyükşehir ekipleri tarafından vatandaşın fiziksel durumunun düzenli olarak izleneceği ve gerekli görülmesi halinde ilgili sağlık kuruluşlarıyla koordinasyon sağlanacağı bildirildi.

SOSYAL HİZMET DESTEĞİ SÜRECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek hizmetleri kapsamında vatandaşların yalnızca acil ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı kalmayıp, bireylerin yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çok yönlü bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda söz konusu vatandaşın barınma, bakım ve sosyal destek süreçleri Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda takip edilecek.