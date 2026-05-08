Bursa'da Nilüfer Belediyesi, yerel tarımı desteklemek amacıyla 'Fide bizden, ürün sizden' sloganıyla 120 bin fide dağıttı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kırsal üreticileri desteklediklerini ve üretimin sürdürülebilirliğini hedeflediklerini belirtti.

Burcum Tansu SARI - BursaAjansı / BURSA (İGFA)- Nilüfer Belediyesi'nin yerel tarımı desteklemeyi amaçlayan fide dağıtım etkinliği, coşkuyla gerçekleştirildi.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde 'Fide bizden, ürün sizden' sloganıyla düzenlenen törene katılan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, konuşmasında, ​'Bu bir kampanya başlattık, 7 yıldır sürdürüyoruz bu geleneği. Bugün burada tam 120 bin fide dağıtacağız' diyerek 120 bin fidenin vatandaşla buluşacağını ifade etti. Vatandaşların fide dağıtım törenine ilgisine dikkat çeken Özdemir, 'Nilüferlilerin hizmetinde bir yönetim anlayışımız var, onlar istiyorsa daha fazlasını da veririz' dedi.

Bir dahaki döneme daha fazla fide dağıtmayı istediklerini vurgulayan Belediye Başkanı Şadi Özdemir, dağıtılan fidelerin Nilüfer'in kırsalında üretilmiş, kırsal mahallelerinden gelmiş çiftçilerin ürünlerini olduğunu belirtti.

Başkan Özdemir, 'Biz onların el emeğini aldık, şimdi sizin toprak sevginizle birleştiriyoruz. Böylece hem kırsal üreticilerimizi desteklemiş oluyoruz hem de sizleri doğayla buluşturuyoruz,' ifadelerini kullandı. Biber, domates, patlıcan gibi sebze fidelerinin vatandaşlara verildiğini belirten Şadi Özdemir, 'Benim tarlam, benim toprağım yok ki' demeyin. Fideleri, çatınızda terasınızda, balkonunuzdaki saksıda da yetiştirebilirsiniz' dedi.

Dalından bir domates koparmanın mutluluğu paha biçilmezdir' diyen Başkan Özdemir, üretim sürecine çocukların dahil edilmesinin önemine dikkat çekti.

Konuşmasında gGelecekte yaşanabilecek küresel gıda krizlerine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini hatırlatan Başkan Özdemir, Nilkoop (Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi) üzerinden yürütülen çalışmaların önemine değinerek, 'Gıdanın geleceği toprakta, toprağın geleceği üreticidedir. Kaçak yapıyla mücadele ederek topraklarımızı koruyoruz. Eğer köylümüz ürettiğinden kazanamazsa tarlasını satar ve topraklarımız elden gider. Bizim hedefimiz, çiftçimizin sürdürülebilir bir gelir elde etmesini sağlayarak üretimin devamlılığını garanti altına almaktır' dedi. Özdemir, 'Nilüfer'in köylüsü, Nilüfer'in efendisi olsun' mesajını verdi.

Fide dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.