Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadın ve aile odaklı hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor. Bu kapsamda Anne Şehir Sosyal Yaşam Merkezi, Anneler Günü'ne özel düzenlenecek programla tanıtılacak. Kadınların sosyal hayata aktif katılımını desteklemek, aile bağlarını güçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı artırmak amacıyla kurulan merkez; atölyeler, söyleşiler, sosyal etkinlikler ve deneyim alanlarıyla hizmet verecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Anne Şehir Sosyal Yaşam Merkezi, 10 Mayıs Pazar günü saat 12.00'de gerçekleştirilecek tanıtım programıyla kapılarını açıyor. Anneler Günü kapsamında düzenlenecek program, aileleri aynı çatı altında buluşturacak. Anne Şehir Sosyal Yaşam Merkezi; Anne Şehir Merkezi Lotus, Lokomotif Çocuk Köyü, Gönül Bahçem Davet Evi ve Ana Kafe olmak üzere dört farklı bölümden oluşuyor. Kadınlara, çocuklara ve ailelere yönelik hizmetlerin bir arada sunulacağı merkez, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor.

ANNELER GÜNÜ'NE ÖZEL ANLAMLI BULUŞMA

Anneler Günü'ne özel hazırlanan programda; anneliğin sevgi, emek ve fedakârlıkla şekillenen değerine dikkat çekilmesi hedefleniyor. Program kapsamında Hasan Kılınçer ve Hüseyin Ayaz ile gerçekleştirilecek 'Anneler Günü Koreografisi' sahne performansı da yer alacak.

AÇILIŞA ÖZEL ETKİNLİKLER

Program kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın, yazar Saniye Bencik Kangal eşliğinde merkezi ziyaret etmesi planlanıyor. Merkez içerisinde yer alan Gönül Bahçem Davet Evi, Umay Ada bebeğin mevlid programı ile kapılarını açacak. Ana Kafe'de ise Okuyan Şehir Kulübü tarafından psikolog eşliğinde kitap söyleşisi gerçekleştirilecek.

Tanıtım programı kapsamında çocuklara özel olarak hazırlanan Lokomotif Çocuk Köyü'nün de açılışı gerçekleştirilecek. Çocukların keşfederek öğrenmesini destekleyen bu alan, minik ziyaretçileri eğlenceli ve öğretici deneyimlerle buluşturacak.

ATÖLYELER VE DENEYİM ALANLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Program kapsamında gün boyu yetişkin ve çocuklara yönelik çok sayıda atölye ve etkinlik düzenlenecek. Yetişkinler için takı çantası, koku kesesi, aromatik yağ, çiçekten taç ve tütsü yapımı gibi üretim odaklı atölyelerin yanı sıra 'Sevgiyle Karışan Tatlar' ve yüz taşı süsleme atölyeleri gerçekleştirilecek. Çocuklara yönelik tematik oyun alanları, teraryum, çim adam, kum boyama, uçurtma yapımı ve mozaik atölyeleri kurulacak. Ayrıca anne-çocuk parkuru, 'Sevgi ile Parlayan Işık' etkinliği ve 'Enerjim Annem' akülü araba etkinliği ile ailelere yönelik eğlenceli deneyim alanları oluşturulacak.