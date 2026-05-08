Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğrencilerinin özgün ayakkabı tasarımları sanatseverlerle buluştu.

İZMİR (İGFA) - Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Aksesuar Tasarımı Anasanat Dalı ile FLO Grup Tasarım Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen 'Ayakkabına Kendini Yansıt' isimli atölye çalışması kapsamında ortaya çıkan öğrenci tasarımları, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Alanında sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yaratıcılık ve özgünlük temasıyla düzenlenen atölye çalışması, öğrencilerin tasarım becerilerini geliştirmelerine ve kişisel ifade alanlarını güçlendirmelerine katkı sundu.

FLO Tasarım Merkezi tarafından temin edilen ayakkabılar, öğrenciler tarafından birer tasarım nesnesi olarak ele alınırken; ortaya çıkan çalışmalar genç tasarımcıların sanatsal bakış açılarını yansıtan özgün eserlere dönüştü.

ÖĞRENCİLERDEN ÖZGÜN TASARIMLAR

Aksesuar Tasarımı Anasanat Dalı eğitmenleri Öğr. Gör. Mustafa Kula, Doç. Neşem Ertan, Doç. Öznur Enes, Öğr. Gör. Pelin Demirtaş Dikmen ve Öğr. Gör. Canan Erdönmez'in yürütücülüğünde gerçekleştirilen atölye çalışmasında, öğrenciler tarafından hazırlanan ayakkabı yüzey tasarımları 'Ayakkabına Kendini Yansıt' başlıklı sergi kapsamında ziyaretçilerle buluşturuldu.

Toplam 40 öğrencinin eserlerinden oluşan sergi, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

SANAT VE TASARIM İŞ BİRLİĞİ

Üniversite-sanayi iş birliğinin yaratıcı bir örneği olarak değerlendirilen etkinliğin kapanış programına; DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Serdar Aybek, fakülte üst yönetimi, FLO Grup Tasarım Merkezi yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik sayesinde öğrenciler, tasarım süreçlerine ilişkin uygulamalı deneyim kazanma fırsatı elde ederken; özgün çalışmalarını sergileyerek profesyonel dünyaya yönelik önemli bir deneyim yaşadı. Sanat ve tasarımı buluşturan sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.