Uluslararası Rotary Bölge 2440 Federasyonu, 2026-2027 hizmet dönemine 'Kalıcı Etki Yarat' temasıyla başladı.

BURSA (İGFA) - Bölgenin yeni Federasyon Başkanı Aylin Olut Ötken, Bursa Nilüfer Podyum Davette düzenlediği basın toplantısında yeni dönemin vizyonunu, önceliklerini ve toplumun farklı kesimlerine dokunacak projelerini kamuoyuyla paylaştı. Bursa Yıldırım Bayezid ve Bursa Rotary Kulüpleri ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Kuzey bölge kulüpleri yaklaşık 14 kulüple katılım sağladı.

Bölge Federasyonuna bağlı 70 Rotary Kulübü, yüzlerce gönüllü Rotaryen ve Rotary'nin gençlik yapılanmaları Rotaract, Interact ve Rotary Toplum Birlikleriyle faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Rotary Bölge 2440 Federasyonu, yeni dönemde toplumda uzun yıllar etkisini sürdürecek projeleri hayata geçirmeyi hedefliyor.

Basın toplantısında konuşan Bölge Federasyon Başkanı Aylin Olut Ötken, Rotary'nin yalnızca yardım yapan bir kuruluş olmadığını, sürdürülebilir çözümler üreten küresel bir gönüllülük hareketi olduğunu vurgulayarak yeni dönemin temel yaklaşımını şu sözlerle özetledi: 'İyilik, yalnızca bir anlık destek değildir. Gerçek başarı, insanların yaşamında uzun yıllar hissedilecek kalıcı değişimler oluşturabilmektir. Bu dönem Rotary olarak amacımız, toplumun ihtiyaçlarına sürdürülebilir çözümler üretmek ve farklı kurumlarla güç birliği yaparak kalıcı etki yaratmaktır.'

Üç Stratejik Öncelik Belirlendi

Aylin Olut Ötken, 2026-2027 döneminde Bölge 2440'ın çalışmalarını üç ana eksen üzerine inşa edeceklerini açıkladı. İlk önceliğin çevrenin korunması ve sürdürülebilir yaşam olduğunu belirten Ötken, iklim krizinin artık yalnızca çevresel değil, ekonomik ve toplumsal bir sorun haline geldiğini ifade etti. Temiz su kaynaklarının korunması, su tasarrufu eğitimleri, yağmur suyu hasadı uygulamaları, plastik kullanımının azaltılması ve çevre farkındalığını artıracak projeler yeni dönemin önemli çalışma başlıkları arasında yer alacak.

İkinci stratejik alan ise eğitimde ve istihdamda yer almayan kadınlar ile genç kızların güçlendirilmesi olacak. Rotary, kadınların ekonomik ve sosyal yaşama daha güçlü katılımını desteklemek amacıyla mesleki eğitim, girişimcilik, mentorluk ve beceri geliştirme programlarını yaygınlaştıracak. Üniversiteler, kadın kooperatifleri, yerel yönetimler ve kamu kurumlarıyla kurulacak iş birlikleri sayesinde daha fazla kadının üretim süreçlerine katılması hedefleniyor.

Yeni dönemin üçüncü önceliği ise bağımlılıkla mücadele olarak açıklandı. Özellikle çocuklar ve gençlere yönelik koruyucu çalışmaların artırılacağını belirten Ötken, aile eğitimlerinden farkındalık seminerlerine, spor ve sanat etkinliklerinden uzman kurumlarla yürütülecek ortak projelere kadar kapsamlı bir mücadele programı uygulanacağını söyledi.

'Toplumsal Dönüşüm Ortak Akılla Mümkün'

Toplumsal sorunların çözümünde iş birliğinin önemine dikkat çeken Ötken, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulundu. 'Bugünün sorunları tek başına hiçbir kurumun çözebileceği sorunlar değil. Rotary olarak farklı kurumları aynı hedef etrafında buluşturan, sürdürülebilir ortaklıklar kuran bir anlayışla çalışacağız. Çünkü kalıcı etki ancak birlikte üretildiğinde mümkündür.'

Ötken, gönüllülük çalışmalarının toplumla buluşmasında basının da önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirterek medya mensuplarına teşekkür etti. Yeni dönemde Uluslararası Rotary Bölge 2440 Federasyonu'nun; 7 öncelikli çalışma alanı başta olmak üzere, çevre, eğitim, kadınların güçlendirilmesi, gençlik, halk sağlığı ve sosyal kalkınma alanlarında geliştireceği projelerle yalnızca bugüne değil, gelecek nesillere de değer üretmesi hedefleniyor.