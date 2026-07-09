İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği 'Rotamız Sanat' kültür ve sanat gezileri devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi'nin ücretsiz olarak düzenlediği 'Rotamız Sanat' kültür ve sanat gezileri devam ediyor.

Son olarak 'Haliç'in Dokusu' temasıyla gerçekleştirilen gezide katılımcılar, Haliç Sanat 1, Haliç Sanat 2 ve Haliç Sanat 3'te açılan güncel sergiler ile Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'ni gezme fırsatı buldu.

Beylikdüzü Belediyesi'nin sanatı daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla ücretsiz olarak düzenlediği 'Rotamız Sanat' kültür ve sanat gezileri devam ediyor.

'Haliç'in Dokusu' temasıyla gerçekleştirilen son gezide katılımcılar, İBB Miras'ın Balat'taki tarihi Fener Evleri'ni restore ederek kültür ve sanat yaşamına kazandırdığı Haliç Sanat 1, Haliç Sanat 2 ve Haliç Sanat 3 ile Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti.

İLHAM VERİCİ BİR KÜLTÜR VE SANAT DENEYİMİ

Gezi kapsamında katılımcılar; Haliç Sanat 1'de Havva Kılıçbay'ın 'Sessizliği Dinle', Haliç Sanat 2'de Çağla Celayir'in 'Topraklanma' ve Haliç Sanat 3'te Emine Navruz'un 'Tavşan Deliği' adlı sergilerini gezdi.

Sanatçılar ve eserleri hakkında bilgi alan katılımcılar, çağdaş sanatın farklı anlatım biçimlerini yakından inceleme fırsatı bulurken keyifli ve ilham verici bir kültür-sanat deneyimi yaşadı.

Beylikdüzü Belediyesi, 'Rotamız Sanat' etkinlikleriyle ilçe sakinlerini İstanbul'un önemli kültür ve sanat duraklarıyla buluşturmaya, sanatın farklı disiplinlerini keşfetmelerine olanak sağlamaya ve kültürel yaşama katılımlarını desteklemeye devam edecek.