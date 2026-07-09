Osmangazi'de yaşayan her çocuğun spor yaparak sağlıklı bir şekilde büyümesini hedefleyen Osmangazi Belediyesi, spor tesisi yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Güneybudaklar Mahallesi'nde yaşayan çocukların talebini yerine getirerek mahalleye yeni bir halı saha kazandırdı.

BURSA (İGFA) - Çocukların spor yaparak sağlıklı, mutlu ve sosyal bireyler olarak yetişmesine büyük önem veren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçeye kazandırdığı spor yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm üreten Başkan Aydın, bu kez Güneybudaklar Mahallesi'nde yaşayan çocukların spor alanı talebini kısa sürede hayata geçirdi.

Kırsal Güneybudaklar Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, futbol oynayabilecekleri bir halı saha yapılması yönündeki isteklerini Mahalle Muhtarı Ali Öztürk aracılığıyla Başkan Erkan Aydın'a iletti. Çocukların talebine kayıtsız kalmayan Başkan Aydın, gerekli incelemelerin ardından halı sahanın yapımı için talimat verdi. Kısa sürede yapımına başlanan halı saha, ekiplerin yoğun çalışmasıyla tamamlanarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu. Modern zemini ve güvenli kullanım alanıyla çocukların spor yapmasına uygun şekilde inşa edilen tesis, Güneybudaklar Mahallesi'nde önemli bir ihtiyacı karşıladı. Yeni halı sahaya kavuşmanın sevincini yaşayan Güneybudaklarlı çocuklar, artık her gün güvenli ve modern bir ortamda futbol oynayarak hem spor yapmanın hem de arkadaşlarıyla kaliteli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

'BAŞKANIMIZ ERKAN AYDIN'A, MAHALLEM VE ŞAHSIM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Çocukların sağlıklı gelişimine katkı sağlayacak yatırım dolayısıyla Başkan Erkan Aydın'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Güneybudaklar Mahalle Muhtarı Ali Öztürk, 'Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'dan mahallemize bir halı saha yapılması yönünde talepte bulunduk. Talebimizi ilettiğimizde bizi olumlu karşıladı ve halı sahanın en kısa sürede yapılacağının sözünü verdi. Nitekim yaklaşık bir hafta gibi kısa bir sürede halı saha tamamlanarak hizmete açıldı. Mahallemizdeki çocuklarımız artık burada futbol oynayarak spor yapma imkanı buluyor. Taleplerimizi kısa sürede yerine getirerek mahallemize bu güzel hizmeti kazandıran Başkanımız Erkan Aydın'a, mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Çok özledikleri ve heyecanla bekledikleri halı sahalarına kavuştuklarını belirten Güneybudaklar sakini çocuklar da, 'Mahallemize bir halı saha yapılmasını çok istiyorduk. Başkanımız Erkan Aydın, bizlerin bu isteğini yerine getirerek mahallemize halı sahayı kazandırdı. Bu hizmetten dolayı çok mutluyuz. Burada futbol oynayarak hem spor yapıyor hem de keyifli vakit geçiriyoruz. Bizlere bu güzel hizmeti sunarak mutlu eden Başkanımız Erkan Aydın'a çok teşekkür ediyoruz.' şeklinde konuştu.