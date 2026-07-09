'Çocuk Dostu Kocaeli' vizyonuyla çocuklara yönelik örnek projeleri hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Lokomotif Çocuk Köyü' projesini büyütmeye devam ediyor. 3-6 yaş arası çocukların güvenli, eğitici ve eğlenceli ortamlarda vakit geçirmelerini amaçlayan Lokomotif Çocuk Köyü'nün dördüncüsü Karamürsel'de inşa ediliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Lokomotif Çocuk Köyleri, çocukların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunan özgün konseptiyle büyük ilgi görüyor. İzmit Doğu Kışla Gençlik Parkı'nda başlayan, ardından İzmit Vinsan Tesisleri ve Gebze Millet Bahçesi'nde hizmete alınan projenin yeni durağı Karamürsel'de yükseliyor.

Modern mimarisi ve güvenli yapısıyla dikkat çeken Karamürsel Lokomotif Çocuk Köyü, çocukların eğlenirken öğrenmelerini sağlayacak çok yönlü eğitim alanlarıyla hizmet verecek. Tamamlandığında ilçedeki çocukların yeni buluşma noktası olacak merkezde, uygulamalı eğitimlerin gerçekleştirileceği tematik vagonlar yer alıyor. Çocukların ilgi alanlarını keşfetmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine ve sosyal becerilerini artırmalarına katkı sağlayacak eğitim programları uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek.

İDARİ BİNANIN YAPIMI HIZLA SÜRÜYOR

Karamürsel Kordon mevkii Çınar Caddesi üzerinde inşa edilen projede 8 vagon bulunuyor. Çocukların eğitim göreceği tematik vagonlar alana yerleştirilirken, idari binanın yapımı ise hızla sürüyor. Alanda en son çevre düzenlemeleri yapılacak.

Karamürsel Lokomotif Çocuk Köyü içerisinde birbirinden farklı temalara sahip 8 ayrı vagon yer alıyor. Çocuklar bu alanlarda uygulamalı etkinliklerle farklı meslekleri ve yaşam becerilerini deneyimleme fırsatı yakalayacak. Karamürsel Lokomotif Çocuk Köyü'nde 'Çevreciler Vagonu', 'Okurlar Vagonu', 'Sanatçılar Vagonu', 'Mimarlar Vagonu', 'Tamirciler Vagonu', 'Şefler Vagonu', 'Müzisyenler Vagonu', 'Kaşifler Vagonu' yer alacak. Her bir vagon çocukların yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan eğitim içerikleriyle hizmet verecek.

Karamürsel Lokomotif Çocuk Köyü yalnızca vagonlardan oluşmayacak. Çocukların doğayla iç içe zaman geçirebilmeleri amacıyla oluşturulacak tarım bahçesinde toprakla buluşmaları ve üretim süreçlerini deneyimlemeleri sağlanacak. Alanda yer alacak Loko Sahne ise tiyatro gösterileri, müzik etkinlikleri, atölyeler ve çeşitli sosyal faaliyetlere ev sahipliği yaparak çocukların sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sunacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerini destekleyen yatırımlarını sürdürüyor. Güvenli oyun alanları, eğitim merkezleri ve sosyal yaşam alanlarıyla çocukların çok yönlü gelişimine katkı sağlayan Büyükşehir, 'Çocuk Dostu Kocaeli' vizyonunu yeni projelerle güçlendirmeye devam ediyor. Karamürsel'de inşa edilecek 4. Lokomotif Çocuk Köyü de ilçedeki çocuklara nitelikli eğitim ve sosyal etkinlik imkânı sunarken, ailelerin güvenle tercih edebileceği önemli bir yaşam alanı olarak hizmet verecek.