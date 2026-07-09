Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Mega Yaz' sloganıyla başlattığı yatırım programı kapsamında, yaz boyunca 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin'de göreve geldiği günden bu yana mali disiplini önceleyen, kamucu ve sosyal belediyecilik anlayışını yatırım odaklı yönetim modeliyle buluşturan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde, kentin kalkınma vizyonu yeni bir aşamaya taşınıyor.

Mersin'i uzun yıllar kente değer katacak kalıcı eserlerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca spordan eğitime, ulaşımdan altyapıya, kültür-sanattan sosyal yaşama, çevreden kent estetiğine kadar birçok alanda gerçekleştirilecek projeler ile hizmet ağını genişletiyor.

Son 7 yılda sosyal belediyeciliğin en güçlü örneklerinden birini ortaya koyan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir yandan sosyal belediyecilik anlayışıyla dezavantajlı kesimlere yönelik hizmet ağını büyütürken diğer yandan da kentin çehresini değiştirmeye devam ediyor.

Yatırım kapasitesini artırarak çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, Mersin'i geleceğin güçlü, yaşanabilir ve sürdürülebilir kentlerinden biri haline getirme hedefiyle ilerliyor.

BÜYÜKŞEHİR'İN YATIRIMLARIYLA MERSİN'DE YAŞAM KALİTESİ YÜKSELİYOR

Başkan Vahap Seçer'in 13 ilçede sürdürdüğü yatırım ve hizmet çalışmaları yaz döneminde yeni projelerle devam edecek. 'Mega Yaz'ın start verdiği Tarsus'ta temeli atılan 'Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi', kentin köklü tarihini ve zengin kültürel birikimini yansıtan, sanat ile sosyal yaşamın buluşma noktası olacak bir merkez olarak tasarlanıyor.

Gelir dağılımındaki adaletsizliği önlemek adına birçok projeye imza atan Büyükşehir, Tarsus'ta temeli atılacak bir diğer yatırım olan 'Toplu Konut Projesi' ile ise yurttaşların güvenli ve modern konutlara erişimini destekleyecek. Proje ile orta ve alt gelir grubundaki yurttaşların ev sahibi olabilmesini hedefleniyor.

Mezitli ilçesinde hayata geçirilecek olan 'Kent Meydanı' projesi ile yurttaşların yaşamına soluk kazandıracak yeni bir kamusal alan inşa edilecek. Vizyon projeler arasında yer alan 'Müftü Deresi Yaşam Vadisi'nin temeli de bu yaz atılacak.

Proje tamamlandığında kentin yeşil alanları korunurken, yurttaşlar için yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturulacak. 'Mezitli Vatan-Kuyuluk Bütünleşik Katlı Kavşağı'nın temelinin atılmasıyla ise ulaşım altyapısı güçlendirilirken, kent içi trafik akışının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.