İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa'da kanalizasyon, ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, yağmur suyu hattı ve taşkın önleme çalışmalarını kapsayan yaklaşık 2,5 milyar liralık altyapı yatırımını eş zamanlı sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 'Yıllardır beklenen altyapıyı İZSU'nun öz kaynaklarıyla hayata geçiriyoruz' dedi.

İZMİR (İGFA) - Aliağa, tarihinin en kapsamlı altyapı yatırımlarından biriyle buluşuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırımla kanalizasyon altyapısından ileri biyolojik atıksu arıtma tesisine, yağmur suyu hatlarından taşkın önleme çalışmalarına kadar birçok projeyi eş zamanlı olarak hayata geçiriyor.

Bölgenin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu altyapı yatırımlarını yerinde inceleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, çalışmaların yaklaşık bir yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Başkan Tugay, ilk olarak Necmettin Giritlioğlu Caddesi'nde yapımı süren yağmur suyu hattı ile Değirmençay Deresi'ndeki taşkın riskini azaltacak dere genişletme çalışmalarını inceledi. Ardından Hasbi Efendi Mahallesi'nde yapımı başlayan Yenişakran İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile Yenişakran, Kalabak ve Hacıömerli mahallelerini kapsayan kanalizasyon altyapısı çalışmalarına ilişkin teknik ekiplerden bilgi aldı.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

İncelemelerde Başkan Tugay'a İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, genel müdür yardımcıları ve teknik ekiplerin yanı sıra Hacıömerli Mahalle Muhtarı Süleyman Uçar, Sayfiye Mahalle Muhtarı Metin Yıldız, Hasbi Efendi Mahalle Muhtarı Emre Erdur ile Kalabak Mahalle Muhtarı Ahmet Kartal eşlik etti. Muhtarlar, yıllardır beklenen kanalizasyon ve ileri biyolojik arıtma yatırımlarının başlamasının bölge için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek Başkan Tugay ve İZSU ekiplerine teşekkür etti. Programın sonunda Seda Akman isimli bir yurttaş, babası Dr. Sedat Akman anısına hazırlanan 'Siyasete Adanmış Bir Ömür' adlı kitabı Başkan Tugay'a takdim etti.

Şantiyede açıklamalarda bulunan Başkan Tugay, Aliağa'nın uzun yıllardır beklediği altyapı yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, 'İzmir'in en önemli sorunlarından biri kanalizasyon altyapısı. Seçim döneminden bu yana gittiğim her yerde vatandaşlarımızın bu konudaki beklentilerini dinledim. Bu nedenle projeyi bir an önce hayata geçirmek istedik. Bölgenin bu yatırıma ne kadar ihtiyaç duyduğu herkes tarafından biliniyor. Hazırlık süreci beklediğimizden uzun sürdü ancak artık sahadayız. Hedefimiz, çalışmaları yaklaşık bir yıl içinde tamamlamak. Proje tamamen İZSU'nun öz kaynaklarıyla yürütülüyor. Yurt dışı finans kuruluşlarıyla yaptığımız kredi anlaşmaları onaylanmadı. Uygun finansman sağlanması mümkündü ancak bu yüzden gerekli süreçler tamamlanamadı. Buna rağmen hizmeti ertelemedik. Vatandaşlarımız daha fazla beklemesin diye yatırımı kendi imkanlarımızla hayata geçiriyoruz' dedi.

Çalışmaların teknik açıdan zorlu koşullarda sürdürüldüğünü belirten Başkan Cemil Tugay, 'Aliağa'da birbirini tamamlayan üç büyük projeyi aynı anda yürütüyoruz. Bir yandan kanalizasyon altyapısını inşa ederken diğer yandan terfi merkezlerini ve ileri biyolojik atıksu arıtma tesisini hayata geçiriyoruz. Altyapı çalışmaları, projenin en zorlu bölümünü oluşturuyor. Farklı ekiplerimiz sahada eş zamanlı görev yapıyor. Önümüzdeki günlerde ekip sayımızı artırarak çalışmaları daha da hızlandıracağız.' Şakran Ana Terfi Merkezi'nin bulunduğu alanda deniz seviyesinin yaklaşık 7 metre altında çalıştıklarını ifade eden Tugay, 'Teknik açıdan oldukça hassas bir bölgede çalışıyoruz. Buna rağmen çalışmalar planlandığı şekilde ilerliyor. Tesiste koku oluşumunu önleyecek modern sistemler de yer alacak' diye konuştu.

BEŞ MAHALLEYİ KAPSAYAN DEV ALTYAPI YATIRIMI

Yaklaşık 1 milyar 300 milyon liralık yatırımla Yenişakran, Hacıömerli, Kalabak, Sayfiye ve Hasbi Efendi mahallelerini kapsayan 71,5 kilometrelik kanalizasyon ve terfi hattı inşa ediliyor. Proje kapsamında ana kolektör hatları, terfi merkezleri ve yardımcı altyapılar da hayata geçiriliyor. Betonarme terfi merkezinin temel imalatı tamamlanırken, kanalizasyon hattı yapım çalışmaları farklı noktalarda eş zamanlı olarak sürüyor. Boru döşeme, terfi merkezi ve arıtma tesisi inşaatı ise sahada eş zamanlı yürütülerek yatırımın planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi sağlanıyor.

Aliağa Necmettin Giritlioğlu Caddesi'nde 41 milyon liralık yağmur suyu altyapı yatırımı devam ediyor. Proje kapsamında 1.167 metre yağmur suyu hattı ile 554 metre prefabrik kutu kesitli hat inşa ediliyor. Son prefabrik kutu kesitlerin döşenmesinin ardından beton döküm aşamasına geçildi. Çalışmalar tamamlandığında özellikle yoğun yağışlarda bu bölgede yaşanan su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.