Keşan Belediyesi'nin sera projesine katılan kadınlar, projede yaşadıkları mağduriyeti kamuoyuyla paylaştı. İzzetiye Mahallesi'ndeki seraların uzun süredir atıl durumda olduğunu öne süren katılımcılar, tesislerin yeniden üretime kazandırılmasını ve ihtiyaç sahibi üreticilere tahsis edilmesini istedi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi tarafından hayata geçirilen sera projesinde yer alan kadınlar, Müze Keşan'da düzenledikleri basın toplantısıyla projeye ilişkin yaşadıkları sorunları anlattı. Toplantıya Naile Küçük, Zeynep Cambazoğlu, Yadigar Arslan, Hülya Çelik ve Nazmiye Karaağaçlı katıldı.

12 katılımcı adına açıklama yapan Naile Küçük, belediyenin ilanı üzerine projeye başvurduklarını, kabul edilmelerinin ardından bir aylık sera eğitimi aldıklarını ve daha sonra seraların kendilerine teslim edildiğini söyledi.

Küçük, üretime başlarken tohum, gübre ve diğer tüm giderleri kendi imkânlarıyla karşıladıklarını belirterek, 'Seralar bize teslim edildikten sonra bütün masrafları kendimiz üstlendik. Üretim yaptık, ürün yetiştirdik ve satışa başladık.' dedi.

'EK MALİYETLER NEDENİYLE PROJEDEN AYRILMAK ZORUNDA KALDIK'

Projeye ilk etapta 72 kişinin başvurduğunu, bunlardan 12 kişinin katılımcı olarak belirlendiğini ifade eden Küçük, zamanla kendilerinden bekçi ücreti, su bedeli ve benzeri ödemelerin talep edildiğini söyledi. Bu mali yükün altından kalkamadıklarını dile getiren Küçük, belediye tarafından kendilerine 'devam edin ya da bırakın' seçeneği sunulduğunu, bunun üzerine projeden ayrılmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Belediye yönetiminin değişmesinin ardından seraların farklı kişilere tahsis edildiğini öne süren Küçük, bu kişilerin ekonomik koşullarının daha iyi olması nedeniyle üretime devam edebildiğini, kendilerinin ise projeyi sürdüremediğini söyledi.

'SERALAR ŞU ANDA ATIL DURUMDA'

Katılımcılar, İzzetiye Mahallesi'nde bulunan seraların bugün bakımsız halde bulunduğunu iddia ederek brandaların zarar gördüğünü, tesislerin kullanılmadığını ve otomatik kapılar nedeniyle giriş yapılamadığını öne sürdü.

Seralarda üretim yapılıp yapılmadığının dahi belirsiz olduğunu savunan kadınlar, kamu kaynaklarıyla kurulan tesislerin kullanılmamasının hem üretim hem de yerel ekonomi açısından kayıp olduğunu dile getirdi.

Kadınlar, taleplerinin seraların yeniden aktif hale getirilmesi olduğunu vurgulayarak, tesislerin gelir düzeyi düşük vatandaşlara ve gerçek üreticilere tahsis edilmesini istedi.

Naile Küçük, 'Bizim amacımız seraların boş kalmaması. Bize verilmesi şart değil. Üretim yapmak isteyen, maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara verilsin. Bu tesisler Keşan'ın üretimine katkı sunsun istiyoruz.' ifadelerini kullandı. Küçük ayrıca, yetkili kurumların seraların mevcut durumundan haberdar olmayabileceğini düşündüklerini belirterek, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı yaptıklarını söyledi.

Katılımcılar, kamu kaynaklarıyla hayata geçirilen sera projesinin yeniden üretime kazandırılması için yetkililerin gerekli adımları atmasını beklediklerini ifade etti.