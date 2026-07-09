Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in vizyonuyla hayata geçirilen Millet Düzü Projesi'nde kaba inşaatın yüzde 50'si tamamlandı.

ORDU(İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde yürütülen çalışmalarla, Ordu'nun kent hafızasında önemli bir yere sahip olan Millet Düzü yeniden hayat buluyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje, şehir merkezine modern bir meydan kazandırırken ticaret, ulaşım ve sosyal yaşamı tek noktada buluşturacak yeni bir cazibe merkezi oluşturuyor.

Çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği projede, 495 fore kazık imalatı tamamlanırken kaba inşaatın yüzde 50'lik bölümü de geride bırakıldı. Ekipler, bodrum perde duvar izolasyon çalışmalarını sürdürürken, yapının diğer bölümlerinde de imalatlara eş zamanlı olarak devam ediyor.

Proje kapsamında inşa edilecek iki katlı kapalı otoparkta bodrum kat döşeme betonları tamamlandı. Kolon kalıp, döşeme kalıp ve demir imalatları ise planlanan program doğrultusunda aralıksız sürdürülüyor.

241 ARAÇLIK OTOPARK, MEYDAN VE TİCARET ALANLARI BİR ARADA

Toplam 5 bin 700 metrekarelik alan üzerine inşa edilen Millet Düzü Projesi kapsamında 1 restoran binası, 43 dükkân ve 14 ofis yer alacak. Yer altında iki katlı, 241 araç kapasiteli kapalı otopark hizmet verirken, üst bölüm ise geniş bir kent meydanı olarak vatandaşların kullanımına sunulacak.

Tamamlandığında Ordu şehir merkezine yeni bir soluk kazandıracak Millet Düzü Projesi, ticari hareketliliği artıran, sosyal yaşamı canlandıran ve ulaşımı rahatlatan çok yönlü yapısıyla kentin yeni buluşma noktalarından biri olacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in vizyonu doğrultusunda şehrin geleceğine değer katacak projeleri bir bir hayata geçirmeyi sürdürüyor.