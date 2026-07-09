Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bosna-Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 'Marş Mira Barış Yürüyüşüne' desteğini sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) - Bosna-Hersek'te, 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Marş Mira Barış Yürüyüşü, Nezuk'ta başladı.

Binlerce kişinin katıldığı ve üç gün sürecek yürüyüş, 11 Temmuz'da Potoçari Srebrenitsa Anıt Mezarlığı'nda gerçekleştirilecek resmi anma ve cenaze töreniyle sona erecek.

3 GÜN BOYUNCA SICAK YEMEK DESTEĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yürüyüş kapsamında katılımcılara yönelik destek çalışmalarına ilk günden başladı. Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı ve Antikkapı A.Ş.'nin katkılarıyla 3 bin kişilik sıcak yemek ikramı gerçekleştirildi. Organizasyona verilen destek kapsamında 9 ve 10 Temmuz tarihlerinde de katılımcılara günlük sıcak yemek dağıtımı yapılacak.

SREBRENİTSA ANMA TÖRENİ 11 TEMMUZ'DA

Srebrenitsa Mars Mira Barış Yürüyüşü, 11 Temmuz'da Potocari Srebrenitsa Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek resmi anma ve cenaze töreniyle sona erecek.

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yürüyüş ve anma programına sağladığı destekle tarihsel hafızanın yaşatılmasına, barış ve dayanışma bilincinin güçlendirilmesine katkı sunmayı sürdürecek.

BÜYÜKŞEHİR'DEN ANI ŞAPKASI VE TÜLBENT DAĞITIMI

11 Temmuz'da Potocari Srebrenitsa Anıt Mezarlığı'nda gerçekleştirilecek resmi anma programı kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcılara anı şapkası, tülbent ve su dağıtımı gerçekleştirilecek.

Anma programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da katılım sağlaması bekleniyor.