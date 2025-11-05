Roman Dernekleri Konfederasyonu'na bağlı ROM-DER, Keşan'da ihtiyaç sahibi 100 öğrenciye okul kıyafeti, mont, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Roman Dernekleri Konfederasyonu'na bağlı ROM-DER, ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik anlamlı bir yardım çalışmasına imza attı. Dernek, 'Çocuklarımız geleceğimizdir' anlayışıyla yürüttüğü sosyal sorumluluk kapsamında 100 öğrenciye okul kıyafeti, mont, ayakkabı ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulundu.

Türkiye Tüm Roman Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı ve ROM-DER Başkanı Fahrettin Savcı, yapılan yardımların sadece bir destek değil, aynı zamanda çocukların eğitim yolculuğuna duyulan inancın bir göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Oku, okut. Öğren, öğret. Kalkınsın bu millet. Bizler, çocuklarımızın eğitiminde yanlarında olmaya devam ediyoruz ve her zaman olmaya da kararlıyız. Çocukların gülümsemesi bizim mutluluğumuzun sebebi, bugünün çocukları yarının büyükleridir.'

ROM-DER, öğrencilerin eğitim sürecine katkı sunmayı sürdüreceğini ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren bu tür çalışmaların devam edeceğini bildirdi.