ROKETSAN, kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK'un farklı senaryolarda gerçekleştirilen test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - ROKETSAN, yerli ve milli savunma sistemleri kapsamında geliştirilen KARAOK kısa menzilli tanksavar silahına ilişkin yeni bir paylaşım yaptı.

Açıklamada, KARAOK'un 4 farklı kullanıcı senaryosunda gerçekleştirilen test atışlarını tam isabetle tamamladığı belirtildi.

Sistem, zırh delici performansı ve sahadaki operasyonel etkinliğiyle dikkat çekti.

ROKETSAN, geliştirdikleri teknolojilerle Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin sahadaki gücünü artırmayı sürdüreceklerini vurguladı.

— ROKETSAN (@roketsan) April 15, 2026