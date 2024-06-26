RİZE (İGFA) - Rize Fatih Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından kurulan Atmaca Roket Takımı, TEKNOFEST roket kategorisinde finale bir adım daha yaklaştı.

Bu kategoride ilimizdeki ilk ve tek lise takımı olma özelliğini taşıyan Atmaca Roket Takımı, şu ana kadar projeyle ilgili birçok aşamayı başarıyla tamamladı.

Takım, ilk eleme olan ÖTR (Ön Tasarım Raporu) ve ikinci eleme olan KTR (Kritik Tasarım Raporu) aşamalarını geçerek AHR (Atışa Hazırlık Raporu) aşamasına geldi. Bu aşamada da son kontrolleri yapılan roket, 9-16 Eylül tarihleri arasında Aksaray'da gerçekleştirilecek olan uçuş için hazır hale getirilecek.

RFAL-1 isimli roket, 105*1666 mm çapında olup 2234 metre irtifaya çıkması hedefleniyor. Proje Kaptanı Mert Kaplandar, AHR aşamasına geçmeden önce roketin burun konisi, gövde borusu, paraşütleri ve prototip aviyonik sisteminin tamamlandığını ve uçuş kısmına geçmeye hazır olduklarını belirtti.

Rize Fatih Anadolu Lisesi Okul Müdürü Necmettin Yaşar ise Teknofest yarışmaları açıklandığında roket projesine yoğunlaşmaya karar verdiklerini ve bu konuda ilimizde ilk olma özelliğini taşıdıklarını söyledi. Yaşar, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, "Bu proje ilimiz dahilinde liselerde yapılan tek proje ve ilimize yakışır bir şekilde sonuçla dönmeyi ümit ediyoruz." dedi.