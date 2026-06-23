Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde esnek ve yetkinlik odaklı eğitim anlayışını güçlendirecek önemli bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. 'Yükseköğretim Kurumlarında Mikro Yeterlilikler Çerçevesine İlişkin Usul ve Esaslar' ile üniversite içinde ve dışında kazanılan bilgi ve becerilerin akademik olarak tanınmasının önü açıldı.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, yükseköğretimde yeni bir dönemin başladığı belirtilerek, 'Yükseköğretim Kurumlarında Mikro Yeterlilikler Çerçevesine İlişkin Usul ve Esaslar'ın yürürlüğe girdiği duyuruldu.

Yeni düzenlemeyle birlikte öğrencilerin ve mezunların üniversite eğitimi sırasında ya da üniversite dışındaki çeşitli öğrenme ortamlarında edindikleri bilgi, beceri ve yetkinliklerin tanınması, belgelendirilmesi ve akademik olarak değerlendirilmesi mümkün hale gelecek. YÖK, mikro yeterlilik uygulamasının yaşam boyu öğrenme anlayışını destekleyeceğini, bireylerin değişen iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına daha hızlı uyum sağlamasına katkı sunacağını vurguladı.

Düzenleme kapsamında yükseköğretim kurumları, belirli alanlarda kazanılan yetkinlikleri kısa süreli ve hedef odaklı eğitimlerle belgelendirebilecek. Böylece öğrenciler ve mezunlar, sahip oldukları uzmanlık ve becerileri akademik olarak kayıt altına alarak kariyer süreçlerinde daha güçlü bir şekilde kullanabilecek.